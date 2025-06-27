Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν εργαζόμενο σε νεκροταφείο κατά τη διάρκεια εκταφής

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 63χρονος δημοτικός υπάλληλος μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από πατέρα και γιο κατά τη διαδικασία εκταφής, στα Κοιμητήρια του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, κατά τη διάρκεια της εκταφής της συζύγου και μητέρας δύο ανδρών αντίστοιχα, υπήρξε διαπληκτισμός με τον δημοτικό υπάλληλο και τότε εκείνοι άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές ενώ ο γιος τον χτύπησε και με στειλιάρι.

Ο 48χρονος άνδρας και ο 30χρονος γιος του συνελήφθησαν ενώ ο 63χρονος υπάλληλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

Παλαιά Φώκαια: Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης

Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι τις 30 Ιουνίου η χρήση της επιταγής από τους δικαιούχους

Αυτοκίνητο παρέσυρε 9χρονη ενώ έκανε ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ