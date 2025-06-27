Πανελλήνιες 2025: Η Ενχούι, με καταγωγή από την Κίνα, συγκέντρωσε 19.080 μόρια και μπαίνει στο ΕΜΠ

Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Βόλο από Κινέζους γονείς που επέλεξαν την Ελλάδα ως τόπο ζωής και δημιουργίας, η Ενχούι Παν σημείωσε μια εντυπωσιακή επιτυχία στις Πανελλήνιες 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγκέντρωσε 19.080 μόρια και εξασφαλίζει την είσοδό της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με στόχο να ακολουθήσει σπουδές στον κλάδο του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Η ίδια δήλωσε στο ίδιο μέσο πως δεν ένιωσε άγχος κατά τη διάρκεια της εξεταστικής χρονιάς και όλα κύλησαν ομαλά, μια χρονιά που για πολλούς συνομηλίκους της είναι γεμάτη πίεση και στρες. Η Ενχούι αποδεικνύει ότι με μεθοδικότητα, πειθαρχία και καθαρό στόχο, η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνέπειας και όχι πίεσης.

