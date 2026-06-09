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ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ
ΟΠΕΚΕΠΕ
clock 11:26 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το δρόμο για τη φυλακή πήραν τα ξημερώματα τρεις κατηγορούμενοι από τους συνολικά 12 που απολογήθηκαν χθες ως εμπλεκόμενοι στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία στο ανακριτικό γραφείο του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή αποφασίστηκε η προφυλάκιση του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, ενός υπαλλήλου ΚΥΔ και ενός παραγωγού.

Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου και, κατά περίπτωση, καταβολή εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έλαβαν παράτυπες αγροτικές επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, από το 2019 έως το 2024.

Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση λειτουργούσε συντονισμένα και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέθεταν αιτήσεις ενίσχυσης στις οποίες δήλωναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

Μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων, σύμφωνα με τη δικογραφία, ανήκαν, μεταξύ άλλων, σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιερούς ναούς, ψυχιατρική κλινική, ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για την ίδια υπόθεση, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι, επίσης κατηγορούμενοι, γονείς του προσώπου στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, οι οποίοι επέλεξαν να απολογηθούν την περασμένη Παρασκευή, αμέσως μετά τη σύλληψή τους.

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