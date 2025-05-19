«Μέχρι η πεθερά μου να πάρει πάνες, το άρπαξε και εξαφανίστηκε» -Τι υποστηρίζει η μητέρα του βρέφους

Για την υπόθεση-θρίλερ με το βρέφος που βρέθηκε παρατημένο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο μίλησε σήμερα η μητέρα του.

Η μητέρα του μικρού κοριτσιού υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως ένας άγνωστος άνδρας το άρπαξε από την πεθερά της μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη (14/5) όταν κάτοικος του Αλίμου εντόπισε το μωράκι ακουμπισμένο σε πλαστικές καρέκλες δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές και λίγο αργότερα έγινε γνωστή η καταγγελία της γιαγιάς του βρέφους ότι αυτό απήχθη από άγνωστο άνδρα στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Πλέον, το μωρό παραμένει στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς το μωρό βρέθηκε στα χέρια του άνδρα.

Τι υποστηρίζει η μητέρα του βρέφους που βρέθηκε στον Άλιμο

Σήμερα η μητέρα του μίλησε στο Star και στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αυτή και η οικογένειά της δεν γνωρίζουν τον άνδρα που καταγγέλλουν ότι άρπαξε το βρέφος, ενώ ανέφερε πως άφησε το παιδί με την πεθερά της προκειμένου να πάει για δουλειά με τον άνδρα της.

«Ζητάω το παιδί μου από το νοσοκομείο. Πήγα για δουλειά με τον άνδρα μου. Ήταν η πεθερά μου σπίτι και το άφησα με την πεθερά μου. Εκείνη πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ και εκεί την κοίταξε ένας άγνωστος άνδρας και της είπε εάν θέλει πάνες και γάλατα. Αυτή απάντησε ''ναι αν έχεις την καλοσύνη''. Πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ, ψωνίζει, δεν περνάει εκεί η κάρτα. Πάνε σε δεύτερο και λέει αυτός ο κύριος '' δώσε μου λίγο το παιδάκι να το κρατήσω'' και η πεθερά μου του απάντησε πως δεν μπορεί να το κάνει», περιέγραψε αρχικά η 19χρονη μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας που αναζητείται από τις Αρχές ήταν επίμονος και συνέχισε να λέει στην πεθερά της «δώσ' το μου λιγάκι, μη φοβάσαι». «Τότε του το έδωσε. Μέχρι να πάει να πάρει πάνες βγήκε έξω και εξαφανίστηκε. Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα. Στη Σαλαμίνα μένουμε εμείς. Είχαμε ανάγκη για γαλατάκια μια φορά πήγε το μωρό με τη γιαγιά του και επαιτούσε», συμπλήρωσε.

Αναλυτικά όσα είπε η μητέρα του βρέφους: