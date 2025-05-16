Αρπαγή βρέφους στον Άλιμο: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές -Έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος

Σε υπόθεση με πολλά σκοτεινά σημεία και αναπάντητα ερωτήματα εξελίσσεται η ιστορία με το εξάμηνο βρέφος που εντοπίστηκε παρατημένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Η γιαγιά του παιδιού υποστηρίζει ότι άγνωστος άνδρας άρπαξε το παιδί την ώρα που βρίσκονταν μαζί.

Οι αρχές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον ύποπτο και φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά στη σύλληψή του.

Η 43χρονη γιαγιά, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας της άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Στο φως ήρθαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας που παρουσίασε το MEGA, στα οποία εμφανίζεται ο φερόμενος δράστης. Στο ίδιο υλικό, καταγράφεται η στιγμή που η γιαγιά μπαίνει πρώτη σε σούπερ μάρκετ, με τον άνδρα να την ακολουθεί.

Στα αρχικά καρέ, ο άνδρας φαίνεται να παίρνει καρότσι για να ψωνίσει. Λίγο αργότερα, η σκηνή αλλάζει, με την γυναίκα να κρατά πλέον το καρότσι, ενώ ο άνδρας έχει αγκαλιά το βρέφος.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι φαινόταν να γνωρίζεται, καθώς συνομιλούσαν με οικειότητα κατά την είσοδό τους στο κατάστημα.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρξε απόπειρα αγοραπωλησίας του βρέφους, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα ο άνδρας να είχε ρόλο μεσάζοντα στην υπόθεση.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. περιγράφουν τη στιγμή του εντοπισμού

Την ιστορία πίσω από τη διάσωση του βρέφους αποκάλυψε η ομάδα της ΔΙ.ΑΣ. που εντόπισε το παιδί, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Ο αστυνομικός Λευτέρης Λαλές, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές.

«Είδαμε ένα παιδάκι να κάθεται σε 2 καρέκλες και έκλαιγε έντονα. Δεν το σκέφτηκα καθόλου και το πήρα αγκαλιά για να το ηρεμήσω. Έχω ένα παιδάκι 4 χρονών και κάπως ήξερα κάποια πράγματα. Μία κυρία και ένας κύριος που κάλεσαν το 100 μας είπαν πως άκουγαν κάτι σαν γατάκι να κλαίει, είδαν το παιδί ακουμπισμένο σε κάτι χόρτα και το έβαλαν σ’ κάτι καρέκλες μετά. Εμείς ενημερώσαμε το ΕΚΑΒ, ήρθε και εμείς ακολουθήσαμε για να το συνοδεύσουμε. Ήταν ιδιαίτερη στιγμή».

Ένας ακόμη αστυνομικός σημείωσε: «Λειτουργήσαμε πρωτίστως ως μπαμπάδες και μετά ως αστυνομικοί».

Άλλος συνάδελφός του πρόσθεσε: «Όταν φτάσαμε ήταν εξαντλημένο το παιδί και είχε έντονο κλάμα».

«Το πρώτο που κάναμε ήταν να δούμε αν ήταν καλά στην υγεία του, μετά καλέσαμε το ΕΚΑΒ και μετά μαζέψαμε στοιχεία», είπε ακόμη ένας αστυνομικός της ομάδας.

Τι δηλώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση ανέφερε πως έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Εδώ είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν γνωρίζονταν. Εισέρχονται μαζί στο σούπερ μάρκετ και κινούνται μαζί, και κάποια στιγμή έδωσε η γυναίκα το μωρό για να κάνει τα ψώνια, όπως είπε. Ο εισαγγελέας αποφάσισε να ασκήσει δίωξη για έκθεση και είδαμε και απόφαση για την προφυλάκιση. Προσπαθούμε να δούμε πώς έφυγε και έφτασε στον Άλιμο», είπε.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με πολλά ερωτήματα ακόμα να αναζητούν απαντήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Eurovision: Πέρασε τελευταία στιγμή η Ελλάδα με την Klavdia και την Αστερομάτα

Κρήτη: Εκρηκτικό "κοκτέιλ" νοτιάδων, σκόνης και ζέστης

Φάρμακα: Ξεκινά τον επόμενο μήνα το πρόγραμμα κατ’ οίκον διανομής ακριβών σκευασμάτων