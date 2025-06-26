Μεγάλη φωτιά στην Παλαιά Φώκαια - Εκκενώνονται οικισμοί (εικόνες, βίντεο)

Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής δίνει μάχη για να ελέγξει πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη στην περιοχή Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Το 112 έστειλε μήνυμα για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και συγκεκριμένα 90 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, η φωτιά πάει να ξεφύγει», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς και προσθέτει: «Ξεκίνησε από το Θυμάρι, όχι από τον δικό μας δήμο, αλλά είναι κοντά στα όρια. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση, γιατί η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια, κοντά σε κατοικημένη περιοχή».

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτιών της.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω φωτιάς και αυτή τη στιγμή την περιοχή καλύπτουν 2 ασθενοφόρα οχήματα και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν έχει χρειαστεί να επέμβουν σε κάποιο περιστατικό.

Εκκενώσεις οικισμών

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το πρώτο μήνυμα.

Το δεύτερο μήνυμα αναφέρει εκκένωση του Τουρκολίμανου προς Λαύριο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Θυμάρι #Παλαιάς_Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής ‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τουρκολίμανο #Παλαιάς_Φώκαιας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής ‼️Αν βρίσκεστε στη περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 26, 2025

Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, προς Σούνιο στην αρχή της Παλαιάς Φώκαιας και από Σούνιο στο ύψος του Όρμου Καταφυγή.

Ο χάρτης της πρόβλεψης του κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, Παρασκευή:

