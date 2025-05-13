Κοινωνικός τουρισμός 2025: Παραμένουν τα προβλήματα στην πλατφόρμα

Προβλήματα και σήμερα Τρίτη 13 Μαΐου στη διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τα voucher του Κοινωνικού Τουρισμού.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι που προσπαθούν να «μπουν» στην πλατφόρμα για να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να έρχονται αντιμέτωποι με τεχνικά προβλήματα.

Η σελίδα πολλές φορές δεν φορτώνει ή χάνεται η σύνδεση, κατά την αναμονή.

Υπενθυμίζεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν πλέον όλα τα ΑΦΜ , ενώ για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1η Ιουνίου του 2025 και θα αφορά 300.000 επιταγές.

Παράταση έως αύριο

Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ενδιαφερόμενοι και κατά την έναρξη της διαδικασίας οδήγησαν σε παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Η παράταση δόθηκε έως τις 18 Μαΐου.

