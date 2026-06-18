Η στιγμή που ηλικιωμένος επιτίθεται με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση πάρκινγκ (βίντεο)

Το Newswbomb φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Μπιζανίου του Πειραιά, όπου ένας 77χρονος καθώς φέρεται να επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια λόγω διαμάχης για θέση πάρκινγκ.

Το βίντεο δείχνει τους δύο άνδρες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τον ηλικιωμένο, ενώ στο πλαίσιο ακούγονται έντονες φωνές που ζητούν να καλέσουν την αστυνομία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 77χρονος προσπάθησε να προκαλέσει τραυματισμούς στους δύο αδελφούς χρησιμοποιώντας ως όπλο μια τρίαινα.

Image

Σε βάρος του 77χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τι κερδίζουν και τι χάνουν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Πετρέλαιο: Κάτω από τα $78 το Brent, μετά την επικύρωση της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Ηράκλειο: Κάγκελα στα Ενετικά Τείχη - Φρένο στις "βουτιές" θανάτου