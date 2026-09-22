Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Επτά με οχτώ πισώπλατες μαχαιριές δέχθηκε η Πηνελόπη

Νέα στοιχεία προκύπτουν για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η νεαρή γυναίκα έφερε δύο τραύματα στον τράχηλο και επτά με οχτώ πισώπλατες μαχαιριές.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, Ιωάννης Αϊβατίδης, μετέβη το ίδιο βράδυ στο σημείο όπου ξεψύχησε η 25χρονη και πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία. Στη συνέχεια εξέτασε τον 27χρονο δράστη και διαπίστωσε τραύματα τα οποία είναι καταδεικτικά απόπειρας αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 27χρονος έφερε τραύματα αυτοτραυματισμού στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά. Ένα από αυτά ήταν αρκετά βαθύ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πνεύμονας.

Την Πέμπτη η απολογία του 27χρονου

Από τον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 27χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη το βράδυ της Κυριακής. Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς έφερε μαζί του ναρκωτικά δισκία.

Ο εισαγγελέας μετέβη ο ίδιος στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 27χρονος, και άσκησε σε βάρος του την ποινική δίωξη. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, ο 27χρονος είχε φτάσει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να λύσει οικονομική διαφορά που είχε με την πρώην σύντροφό του. Το ραντεβού με την 25χρονη, η οποία ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας, έγινε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας.

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