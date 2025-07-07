ΔΕΥ.13 Απρ 2026 01:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Έπεσε προβολέας από πλάτανο και τραυμάτισε κοπέλα
ΕΚΑΒ
clock 20:28 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, στο Γρίμποβο στην Άρτα, όταν απενεργοποιημένος από χρόνια προβολέας που ήταν τοποθετημένος σε πλάτανο αποκολλήθηκε και έπεσε, τραυματίζοντας μια νεαρή κοπέλα στο κεφάλι ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Ωστόσο, η κοπέλα μετέβη μόνη της στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να γίνουν τρία ράμματα στο τραύμα της. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άρτα Πλατανος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis