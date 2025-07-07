Έπεσε προβολέας από πλάτανο και τραυμάτισε κοπέλα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, στο Γρίμποβο στην Άρτα, όταν απενεργοποιημένος από χρόνια προβολέας που ήταν τοποθετημένος σε πλάτανο αποκολλήθηκε και έπεσε, τραυματίζοντας μια νεαρή κοπέλα στο κεφάλι ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr, στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Ωστόσο, η κοπέλα μετέβη μόνη της στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να γίνουν τρία ράμματα στο τραύμα της. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πυρκαγιά στην Ιεράπετρα: 2 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες περιοχές - "Κόκκινα" τέσσερα σπίτια

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες νέες αφίξεις ...

Κρήτη: Νέο σοβαρό τροχαίο - Εγκλωβίστηκαν δύο άτομα (εικόνες)