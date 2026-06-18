ΕΟΠΥΥ: Έρχονται αλλαγές εξπρές μετά την αλλαγή της διοίκησης

Με διαδικασίες εξπρές θα επιχειρήσει όπως φαίνεται η ηγεσία του υπουργείου υγείας να προωθήσει αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ, μετά τη μη ανανέωση της θητείας της Θεανώς Καρποδίνη.

Ήδη όπως λένε πηγές του ethnos.gr, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει δώσει τις πρώτες οδηγίες στον νέο προσωρινό Διοικητή του ΕΟΠΥΥ Θάνο Ζαμάνη, ο οποίος ούτως ή άλλως γνωρίζει το αντικείμενο καθώς κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του ΔΣ του Οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν ανανέωσε τη θητεία της Θεανώς Καρποδίνη παρότι πηγές τη διαβεβαίωναν ότι θα παραμείνει στη θέση της ως προσωρινή Διοικήτρια, μετά και τη λήξη της θητείας της στις 19 Ιουνίου.

Ο υπουργός υγείας αιφνιδιαστικά το απόγευμα της Τετάρτης, σημειώνουν πληροφορίες, κάλεσε τόσο την κ.Καρποδίνη όσο και τον κ.Ζαμάνη, στην οδό Αριστοτέλους στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να γίνει αλλαγή της σκυτάλης. Υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δόθηκε το πράσινο φως από το μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να γίνει η αλλαγή των προσώπων και ο ΕΟΠΥΥ να παρουσιάσει ένα έργο έως τις εκλογές.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, να προωθηθούν με διαδικασίες εξπρές κάποιες αλλαγές στον οργανισμό για τις οποίες είχε ήδη δεσμευτεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά είχαν μείνει ως εκκρεμότητα.

Μεταξύ αυτών:

Αναμένεται να ξεκινήσουν έλεγχοι στον ΕΟΠΥΥ για το θέμα της υπερσυνταγογράφησης τόσο φαρμάκων, όσο και διαγνωστικών εξετάσεων. Ένα ζήτημα για το οποίο είχε δεσμευτεί ο υπουργός υγείας, αλλά τα τελευταία χρόνια οι έλεγχοι είχαν ατονήσει. Αποτέλεσμα ήταν όμως να γίνονται υπερχρεώσεις στον Οργανισμό, να αυξάνεται η δαπάνη και αντίστοιχα να αυξάνονται και οι υποχρεωτικές επιστροφές για τους ιδιώτες παρόχους (clawback).

Γι΄αυτό άλλωστε και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από διάφορους κλάδους, οι οποίοι έβλεπαν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται λόγω του περιβόητου clawback, όπως οι εργαστηριακοί γιατροί.

Παράλληλα ο νέος προσωρινός διοικητής μέσα στους ελάχιστους επόμενους μήνες έως τις εκλογές, θα πρέπει να εκσυγχρονίσει τον οργανισμό αφού ο υπουργός υγείας έχει δηλώσει δημοσίως ότι όλα τα συστήματα μέσα στον ΕΟΠΥΥ θα γίνουν ψηφιακά, ενώ θα αξιοποιηθεί πλήρως και η τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι στιγμής πάντως ούτε οι real time έλεγχοι δεν έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα, ώστε να μπορούν να γίνονται οι διασταυρώσεις των χρεώσεων που πραγματοποιούνται στον φορέα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Θάνος Ζαμάνης θα κληθεί να βάλει τάξη και στα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ, τα οποία σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ethnos.gr, τους τελευταίους μήνες παρουσίαζαν προβλήματα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να εμφανίζει στασιμότητα στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του.

Πηγή: ethnos.gr

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