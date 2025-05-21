Εντός δέκα ημερών νομοθετική ρύθμιση για τη δόμηση στους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων

Μέσα στις επόμενες δέκα μέρες θα είναι έτοιμη νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση του θέματος που προέκυψε μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που βάζει «φρένο» στη δόμηση σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων.

H ρύθμιση θα λαμβάνει υπόψη τόσο τη νομοθεσία και τη νομολογία, όσο και την ανάγκη να στηριχθούν οι μικροί οικισμοί και η αποκέντρωση.

Αναφορά στο ζήτημα των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και στις αποφάσεις του ΣτΕ το 2005, το 2017 και το 20219, να ακυρώσει τη δυνατότητα που είχε δοθεί από το 1985 στους Νομάρχες να οριοθετούν οικισμούς, έκανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, το ΣτΕ έκρινε ότι οι Νομάρχες δεν πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα οριοθέτησης οικισμών, δεδομένου ότι δεν έχουν την επιστημονική επάρκεια για κάτι τέτοιο, ενώ η οριοθέτηση που έκαναν είχε έναν βαθμό αυθαιρεσίας.

«Από τους 10.000 οικισμούς της χώρας, υπάρχουν 150 οικισμοί σε Ρέθυμνο και Πήλιο στους οποίους το ΣτΕ ακύρωσε τα όρια που είχαν θέσει οι Νομάρχες, με αποτέλεσμα εκεί να μην μπορούν να εκδοθούν οικοδομικές άδειες», ανέφερε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι αυτό έθετε σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους οικισμούς, που θα ήταν εκτεθειμένοι σε περίπτωση κάποιας προσφυγής, πρόβλημα που λύνει το Προεδρικό Διάταγμα.

«Το ζήτημα υπάρχει στη Ζώνη Γ – τη ζώνη που βρίσκεται στα όρια των οικισμών -, την οποία το ΣτΕ δεν δέχθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα. Για τη Ζώνη αυτή, θέλοντας να δημιουργήσουμε ασφάλεια δικαίου, προχωρούμε άμεσα στην επεξεργασία νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα είναι εναρμονισμένη στη νομοθεσία και στη νομολογία, αλλά συγχρόνως θα λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη να στηρίξουμε τους μικρούς οικισμούς και την αποκέντρωση, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις και στις αγωνίες των βουλευτών της κοινοβουλευτικής μας ομάδας» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δημιουργούνται 227 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία θα οδηγήσουν στο να έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό στο 80% της χώρας. Η μεταρρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται με την κωδικοποίηση για πρώτη φορά της πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και με την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου.

