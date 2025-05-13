ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για 4 ημέρες

Παύει για τέσσερις ημέρες η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).







Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες ΚΕΑΟ ότι λόγω εργασιών μετάπτωσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud), θα υπάρξει διακοπή λειτουργίας αυτών για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 έως την Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00.







Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι η μικρότερη δυνατή μη διάθεση των υπηρεσιών.

