ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 15:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ για 4 ημέρες
Σε λειτουργία η πλατφόρμα του ειδικού επιδόματος Covid-19
clock 14:25 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Παύει για τέσσερις ημέρες η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).



Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες ΚΕΑΟ ότι λόγω εργασιών μετάπτωσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του στην υποδομή του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud), θα υπάρξει διακοπή λειτουργίας αυτών για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 15 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 έως την Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00.



Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι η μικρότερη δυνατή μη διάθεση των υπηρεσιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Νεκρός νέος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Δήμος Ηρακλείου: Αυτός είναι ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα - Ο ρόλος του ιδιώτη

Λάρισα: Σε θώρακα και κοιλιά μαχαίρωσε ο 21χρονος τη μητέρα του -Καθάρισε το σπίτι μετά το έγκλημα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΕΦΚΑ Κεαο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis