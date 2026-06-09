Βιολάντα: Απλήρωτοι εργαζόμενοι και νεοσύστατη εταιρεία που φέρεται να συνδέεται με τη νέα μονάδα

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Μπισκοτοβιομηχανία Βανίλια» και νομική μορφή Ι.Κ.Ε. προχώρησαν μέλη της οικογένειας Τζιωρτζιώτη που ελέγχουν την Βιολάντα, μια κίνηση που φαίνεται να συνδέεται με την λειτουργία νέας μονάδας παραγωγής εδώ και λίγες ημέρες, απέναντι από το εργοστάσιο όπου έγινε η έκρηξη πριν από 4 μήνες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα της άλλοτε κραταιάς μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προχωρά μετ’ εμποδίων, με δύο από τα τρία εργοστάσια της εταιρείας ανενεργά μέχρι νεωτέρας και με τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, ιδρυτή και επικεφαλής της εταιρείας, να παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρικάλων.

Εξάλλου, η δικαστική έρευνα είναι ανοιχτή για το τραγικό συμβάν της 26ης Ιανουαρίου 2026 που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επέκταση που έκανε πρόσφατα η Βιολάντα σε ακίνητο απέναντι από το κεντρικό της εργοστάσιο στα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε μέσω νέας εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, πρακτική που διευκόλυνε την απόκτηση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Καταγγελίες από τους εργαζόμενους

Εντωμεταξύ, το κλίμα παραμένει βαρύ στον όμιλο, λόγω και της αβεβαιότητας για το μέλλον των εργαζόμενων ενώ υπήρξαν και καταγγελίες αφενός για το γεγονός ότι η μισθοδοσία του Μαΐου δεν καταβλήθηκε ολόκληρη και αφετέρου για την πίεση που δέχονται ορισμένοι εργαζόμενοι να επιλέξουν την παραίτηση. Θεωρούν ότι η εταιρεία τους εξωθεί σε παραίτηση για να γλιτώσει το κόστος της αποζημίωσης που υποχρεούται να καταβάλει με βάση τα χρόνια που δούλευαν στην επιχείρηση.

Η αγωνία του ανθρώπινου δυναμικού είναι εύλογη και γι’ αυτό αποχωρούν εργαζόμενοι που βρίσκουν άλλη δουλειά στην περιοχή. Το θέμα απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία των Τρικάλων και τοπικούς φορείς. Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών επισκέφθηκε τη νέα μονάδα της Βιολάντα και σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο οργανώνουν δράσεις ενόψει και της πανελλαδικής κλαδικής απεργίας στις 24 Ιουνίου.

Το βέβαιο είναι ότι οι αντοχές της Βιολάντα εξαντλούνται, καθώς εδώ και 4 μήνες λειτουργεί με λιγότερο από το 1/3 των γραμμών παραγωγής που διέθετε πριν την έκρηξη του Ιανουαρίου και καλείται να ανταποκρίνεται στις ίδιες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων η μισθοδοσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι προσπάθειες της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, όταν διεκόπη η λειτουργία και του 2ου εργοστασίου στα Τρίκαλα για ελέγχους ασφάλειας, εστίασαν στην εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών για την ταχεία επαναλειτουργία των γραμμών παραγωγής.

Καθώς οι άδειες από την Περιφέρεια καθυστερούσαν και οι πιέσεις κλιμακώνονταν άρχισαν να κυκλοφορούν στην αγορά σενάρια για εξαγορά, τα οποία η Βιολάντα διέψευσε προωθώντας ταυτόχρονα εναλλακτικά σχέδια για να αυξήσει την παραγωγή ώστε να ικανοποιήσει τη ζήτηση στο ράφι και να στηρίξει τις εξαγωγές της.

Έτσι βρέθηκε η προσωρινή λύση της συνεργασίας με γειτονική μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων. Το επόμενο βήμα ήταν η αξιοποίηση ακινήτου στο οποίο είχε επενδύσει η Βιολάντα πριν το βιομηχανικό ατύχημα. Έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές, μεταφέρθηκε εξοπλισμός και η γραμμή παραγωγής πήρε τις απαραίτητες άδειες από την Περιφέρεια για να λειτουργήσει.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη συστάθηκε νέα εταιρεία από τα παιδιά του ιδρυτή της Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη -Στέφανος, Μοδέστος και Σοφία-, η οποία φέρεται να σχετίζεται με την προσπάθεια επανεκκίνησης της δραστηριότητας σε νέες εγκαταστάσεις.

Ποια είναι η νέα εταιρεία

Η νέα εταιρεία που ελέγχεται από τους μετόχους της Βιολάντα ιδρύθηκε στην Κοζάνη, με ημερομηνία 8.6.2026 και έχει έδρα στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 15.000 ευρώ και με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μπισκότων. Στη δευτερεύουσα δραστηριότητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και προϊόντων, χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων.

Το αρχικό κεφάλαιο των 15.000 ευρώ διαιρείται σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 25 ευρώ το καθένα και στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν:

Γιώργος Αναστασίου με μερίδιο 26,5%

Στέφανος Τζιωρτζιώτης με 24,5%

Μοδέστος Τζιωρτζιώτης με 24,5% και

Σοφία Τζιωρτζιώτη με 24,5%

Ο Γιώργος Αναστασίου είναι αυτός που εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία μεμονωμένα.

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