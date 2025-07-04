Ανήλικοι: Με ταυτότητα πλέον η αγορά τσιγάρων και αλκοόλ

Αγορά τσιγάρων και αλκοόλ με την επίδειξη ταυτότητας και με τη «βούλα» πλέον.

Αυτό τίθεται σε ισχύ με την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ - Τροποποιήσεις νόμων 3730/2008 και 4419/2016 - Ρυθμίσεις για μη καπνικά προϊόντα - Ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, με το νέο νόμο επιδιώκεται:

α) η προστασία της υγείας των ανηλίκων από τις σοβαρές επιπτώσεις της χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και αλκοόλ στη σωματική και ψυχική τους υγεία,

β) η πρόληψη και η αποφυγή της έκθεσης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και αλκοόλ, μέσω του περιορισμού της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των εν λόγω προϊόντων, καθώς και μέσω της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους πώλησης, διάθεσης και κατανάλωσής τους,

γ) η θωράκιση της δημόσιας υγείας και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, μέσω της διαρκούς, στοχευμένης και αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς των προϊόντων καπνού, των νέων προϊόντων καπνού, των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των περιεκτών επαναπλήρωσης, καθώς και των φυτικών προϊόντων για κάπνισμα,

δ) η περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και ιδίως των ανηλίκων, έναντι των νεοεμφανιζόμενων μη καπνικών προϊόντων, με ή χωρίς νικοτίνη, που προορίζονται για εισπνοή μέσω της διαδικασίας θέρμανσης, καθώς και προϊόντων νικοτίνης, τα οποία καταναλώνονται με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά σακουλάκια νικοτίνης) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4419/2016 (Α΄174),

ε) η ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου της αγοράς των προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων, με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών και

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος διότι ο νέος νόμος εισάγει ενισχυμένα εργαλεία ελέγχου και προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τους παραβάτες, με στόχο να περιοριστεί δραστικά η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Πλέον οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την ηλικία του επίδοξου αγοραστή, είτε με την επίδειξη ταυτότητας είτε μέσω της εφαρμογής Kids Wallet. Εμείς ως κράτος θα κάνουμε ό,τι πρέπει, αλλά όλοι οι ευσυνείδητοι επαγγελματίες θα πρέπει να μας βοηθήσουν, ζητώντας ταυτοποίηση για να προστατεύσουμε τη νέα γενιά από αυτή τη μάστιγα».

Ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε:

«Με το νόμο για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού, αλκοόλ καπνού, αλκοόλ και νέου τύπου μη καπνικά προϊόντα, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την υπεράσπιση της υγείας των παιδιών και των εφήβων μας. Θέτουμε σαφείς κανόνες που αποτρέπουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και αλκοόλ, με στόχο μια κοινωνία που επενδύει στην πρόληψη και στην ευημερία των επόμενων γενεών. Η προστασία των πιο ευάλωτων δεν είναι απλώς προτεραιότητα — είναι ευθύνη όλων μας».

