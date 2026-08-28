Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής και της υπερυψωμένης διάβασης στο ΙΤΕ

Ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη και η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Ν. Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο ΙΤΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Λεωφόρος Νικολάου Πλαστήρα στην περιοχή Γιοφυράκια – ΙΤΕ, θα παραμείνει κλειστή από την συμβολή της με την Λ. Καλοκαιρινού μέχρι την συμβολή της με την οδό Γεωργίου Κατεχάκη.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου πεζοδρομίου από τον κυκλικό κόμβο των Βουτών μέχρι και την είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και η πρώτη διάβαση πεζών που ενώνει τα δυο πεζοδρόμια της οδού και έχουν τοποθετηθεί σημάνσεις και ανακλαστήρες στο οδόστρωμα («μάτια γάτας»).

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