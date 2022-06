Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 17.55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια, με δεκαπέντε (15) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εισήγηση για την εξέταση των ενστάσεων-Δηλώσεων Ιδιοκτησίας που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της Α΄ ανάρτησης της Β1 Φάσης της

πολεοδομικής μελέτης «Καμίνια» (απόφαση 58/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

2. Τροποποίηση της υπ.αριθ. 243/2020 ΑΔΣ.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών και Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών (απόφαση 451/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

4. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού έτους 2022 για την είσπραξη της συμπληρωματικής απόδοσης Κ.Α.Π. Μαρτίου και Απριλίου 2022 και την

ενίσχυση Κ.Α. Δαπανών Ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 455/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 βάση 2 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών και

επενδυτικών δαπανών (απόφαση 509/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 βάση 3 αιτημάτων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (απόφαση 510/2022 Οικονομικής Επιτροπής).

7. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου - Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση διώροφης οικοδομής, επί της οδού Ζωοδόχου πηγής, εκτός οικισμού Βασιλειών, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας κ. Πανταζή Κων/νου (απόφαση 51/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

8. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου - Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση δύο διώροφων οικοδομών, στη

θέση «Φασκομηλιά», εκτός οικισμού Βασιλειών, εκτός Σχεδίου Πόλης, εκτός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας Κου Χαλκιαδάκη Ιωάννη

(απόφαση 52/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9. Χορήγηση έγκρισης τοποθέτησης καμπινών της Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών HELLENIC OPENFIBER MAE (πρώην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AEBE) στα πλαίσια του έργου: «Δίκτυο FIBER TO THE HOME νέας γενιάς της ΗΟF MAE σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 55/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

10. Εισήγηση για την έγκριση νέας θέσης περιπτέρου στην Πλ. Κύπρου &; Έβανς. (απόφαση 56/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

11. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών HELLENIC OPENFIBER MAE (πρώην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ) στα πλαίσια του έργου : «Δίκτυο FIBER TO THE HOME νέας γενιάς της ΗΟF MAE σε περιοχές του Δήμου

Ηρακλείου».

12. Τροποποίηση της με αρ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την δωρεάν παραχώρηση τμήματος του κτιρίου στο Βόρειο τμήμα του Ανατολικού Μεταλλικού Κυλινδρικού Χώρου Στέγασης (ΤΟΛ).

13. Πρόταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου προς το Δημοτικό

Συμβούλιο Ηρακλείου για διορισμό δύο ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗΚΕΗ, για το οικονομικό έτος 2021 και καθορισμό της αμοιβής τους.

14. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων π/θμιας και δ/θμιας εκπ/σης δ.η. (β' δοση 2022) - 453.019,45 ευρώ και εξειδίκευση της δαπάνης.

15. Ορισμός Επιτροπής Εποπτείας της ΒΔΒ.