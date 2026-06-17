Στο πλευρό των εργαζομένων της καθαριότητας στα Δικαστήρια ο Αλέξης Καλοκαιρινός

Στα Δικαστήρια του Ηρακλείου βρέθηκε την Τετάρτη 17/6 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιώργο Τσαγκαράκη, Γιώργο Αγριμανάκη και Γιάννα Καλονάκη, στο πλευρό τριών εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας που είχαν δεχθεί επίθεση το Νοέμβριο του 2020 και είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο, από οδηγό και συνεπιβάτες αυτοκινήτου που εμπόδιζε την αποκομιδή.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησε με τους εργαζομένους και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης κάθε μορφής βίας τονίζοντας ότι: «Φαινόμενα τραμπουκισμού, όπως επίσης και περιστατικά βανδαλισμών της δημόσιας περιουσίας, που επίσης αποτελούν μορφή έκφρασης βίας, καταδικάζονται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή, αλλά από το σύνολο της Ηρακλειώτικης κοινωνίας».

Το θέμα της εκδίκασης της υπόθεσης είχε συζητηθεί και στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Τρίτη 16/6, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Ηρακλείου, όπου και ομόφωνα αποφασίστηκε η υποστήριξη των τριών εργαζομένων από την πλευρά του Δήμου, με κάθε τρόπο.

Παρών στα Δικαστήρια ήταν και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Καθαριότητας Μιχάλης Καρασάβας με μέλη του Συλλόγου, καθώς και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

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