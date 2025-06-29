Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς για σήμερα Κυριακή 29 Ιουνίου 2024 (κατηγορία κινδύνου 5), σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία στο δάσος της Κέρης.

Υπενθυμίζουμε επίσης τις απαγορεύσεις:

• της καύσης και χρήσης πυρός σε υπολείμματα καλλιεργειών, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή άλλο,

• του καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών,

• της εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής κ.ά.),

• της χρήσης υπαίθριων ψησταριών,

• της χρήσης των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα),

• της χρήσης ειδών πυροτεχνίας,

• όπως και την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές.

