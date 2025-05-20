Περιφέρεια Κρήτης: Δράσεις για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης - κακοποίησης παιδιών

Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, σε συνεργασία με το σχολικές μονάδες και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων υλοποιούν τον 6ο Κύκλο ενημερωτικών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της διαδικτυακής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών και εφήβων από 21 έως 24 Μαΐου 2025, στο πλαίσιο της συστηματικής συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις, από τον ψυχολόγο της Διεύθυνσης, Δρ. Γιώργο Νάκο:

1) Για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Α, Β και Γ τάξης του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας, στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025, 9:00-1:00μ.μ.

2) Για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Μαλίων, την Παρασκευή 23 Μαΐου 2025, 10:00-1:00μ.μ., στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Πλ. Ελευθερίας).

3) Για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου (Σαββαθιανών και Νιώτη 8), το Σάββατο 24 Μαΐου 2025, 11:00-1:00μ.μ.

Επίσης, στο πλαίσιο του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, για τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Κρήτης, των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας και των στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών και σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Εκπαίδευσης, θα υλοποιηθεί αντίστοιχη ενημερωτική δράση την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025, 10:00- 1:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (πλ. Ελευθερίας). Την ίδια ημέρα το απόγευμα, 6:00-9:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με την υποστήριξη του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου και της Α.ΞΕ.Π.Τ (Ασφαλή Ξένοιστα Παιδιά Τώρα), στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, στο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου (Αβέρωφ και Ζωγράφου).

Οι δράσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκστρατείας της Περιφέρειας Κρήτης «Equality4Crete-Do the right thing» και εντάσσονται στο «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Ισότητας των Φύλων Κρήτης 2023-2025».

