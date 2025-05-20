Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από τις 2 Ιουνίου

Ένα δεκαήμερο απέμεινε για την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, ενός ακόμα όπλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Από την Δευτέρα 2 Ιουνίου η μη τήρηση του μέτρου από τις επιχειρήσεις, συνεπάγεται πρόστιμο 500 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία, ενώ διπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ εάν τηρείται διπλογραφικό σύστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται αύξηση των προστίμων σε 5.000 και 10.000 ευρώ αντιστοίχως, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έως τώρα η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση.

Το ύψος του τζίρου αποτελεί πάντως κριτήριο για την υποχρεωτικότητα του ψηφιακού δελτίου αποστολής.



Αφορά όσες επιχειρήσεις έχουν τζίρο άνω των 200.000 ευρώ. Εξαιρούνται οι οντότητες με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 5 εκατ. ευρώ, όσες είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, καθώς και επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, ενεργειακά προϊόντα, οικοδομικά και συναφή υλικά ανεξαρτήτως τζίρου.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις και εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης, καθώς και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.





Αναλυτικά οι προθεσμίες ορίζονται με κοινή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

Α’ Φάση (Βασικές Λειτουργίες έκδοσης και διαβίβασης δελτίων αποστολής στο myDATA)

Επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 1/6/2025, υποχρεωτικά από 2/6/2025:

Έως και την 1/6/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για την Α’ Φάση, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου (τζίρος πάνω από 200.000 ευρώ εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ €, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας, καθώς και επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, ενεργειακά προϊόντα, οικοδομικά και συναφή υλικά ανεξαρτήτως τζίρου).

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Α’ Φάση γίνεται υποχρεωτική από 2/6/2025.

Επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου: Προαιρετικά μέχρι 30/11/2025, υποχρεωτικά από 1/12/2025:

Έως και τις 30/11/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για την Α’ φάση, για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου (λοιπές επιχειρήσεις, που δεν εντάσσονται στην πρώτη περίοδο εφαρμογής).

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η Α’ Φάση γίνεται υποχρεωτική από 1/12/2025.

Β’ Φάση (Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης, μεταφορτώσεων και παράδοσης αγαθών)

Για το σύνολο των επιχειρήσεων: Προαιρετικά από 1/8/2025 έως 30/11/2025, υποχρεωτικά από 1/12/2025:

Από 1/8/2025 έως και 30/11/2025 καθορίζεται η προαιρετική διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για τη Β’ φάση, για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων.

Από 1/12/2025 και εφεξής διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων.

