Μοίρες: Που απαγορεύεται η στάθμευση λόγω ασφαλτόστρωσης δρόμων

Ο Δήμος Φαιστού με ανακοίνωση του ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούνται οι οδηγοί να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις παρακάτω οδούς των Μοιρών:

Οδός Γεωργίου Πετράκη και οι κάθετες σε αυτήν:

-Γοργοποτάμου

-Ηρώων Πολυτεχνείου

-Αποστόλη Ψωμαδάκη

-Χουλογιάννη

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις πρωινές ώρες έως τις 16:00 (4:00 μ.μ.), για τις επόμενες ημέρες.

΄΄Η συνεργασία των δημοτών κρίνεται απαραίτητη για την ασφαλή και έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.''τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

