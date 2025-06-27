Με τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και τα μέλη της Ν.Ε Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ/ΤΑΚ) Μιχάλη Χωραφά και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 στο γραφείο του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης.

Από τη Ν.Ε. Λασιθίου παρέστησαν ο πρόεδρος Γιώργος Πατεράκης, ο αντιπρόεδρος Μάρκος Μοδάτσος, ο Γραμματέας Γιώργος Μαμουνάκης, τα μέλη Μανώλης Ρουκουνάκης και Καλλιόπη Δοκολιανίδου.

Κατά την παραγωγική συζήτηση που έγινε σε καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την περιοχή που αφορούν τον τεχνικό κλάδο, όπως η πορεία κατασκευής και ολοκλήρωσης του οδικού έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τα προβλήματα υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), η εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και τα υπό εκπόνηση Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και το πώς αυτά άμεσα επηρεάζονται αρνητικά από το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά σε συρρίκνωση των ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων (Π.Δ. 194/2025).

Από τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι πάντα ανοικτός και έχει διάθεση συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα με το ΤΕΕ/ΤΑΚ, που από την πλευρά του είναι πρόθυμο να συμβάλει όπου και όποτε χρειαστεί με τη γνώση και την εμπειρία του.

