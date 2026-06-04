Ηράκλειο: Επίσκεψη του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών στον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών υποδέχθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Πέμπτης 4/6.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά συνομίλησαν για τον ιστορικό και σύγχρονο ρόλο της Μονής, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν αξιακά συστήματα που διαφέρουν από αυτά της Δύσης καθώς και η ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Τη συζήτηση απασχόλησε επίσης και η ιστορική Βιβλιοθήκη της Μονής η οποία διακρίνεται για την παλαιότητα, το πλήθος και την ποικιλία των εντύπων της, ο κεντρικός χώρος της οποίας ανακαινίστηκε πρόσφατα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα με τον Αρχιεπίσκοπο να προσκαλεί τον Αλέξη Καλοκαιρινό στην Μονή του Σινά. Τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών συνόδευαν ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος της Μονής Σινά στο μετόχι της Αθήνας και ο Ηρακλής Πυργιαννάκης.

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