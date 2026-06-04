ΠΕΜ.04 Ιου 2026 22:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ηράκλειο: Επίσκεψη του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών στον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό
Αρχιεπίσκοπος Σινά
clock 20:21 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών υποδέχθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί της Πέμπτης 4/6.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά συνομίλησαν για τον ιστορικό και σύγχρονο ρόλο της Μονής, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχούν αξιακά συστήματα που διαφέρουν από αυτά της Δύσης καθώς και η ραγδαία αύξηση του τουρισμού. Τη συζήτηση απασχόλησε επίσης και η ιστορική Βιβλιοθήκη της Μονής η οποία διακρίνεται για την παλαιότητα, το πλήθος και την ποικιλία των εντύπων της, ο κεντρικός χώρος της οποίας ανακαινίστηκε πρόσφατα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα με τον Αρχιεπίσκοπο να προσκαλεί τον Αλέξη Καλοκαιρινό στην Μονή του Σινά. Τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών συνόδευαν ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος της Μονής Σινά στο μετόχι της Αθήνας και ο Ηρακλής Πυργιαννάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα δάνεια» -Έτσι θα υπολογίζονται οι τόκοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αρχιεπισκοπος Σινα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis