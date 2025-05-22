Ηράκλειο: Έκτακτη σύσκεψη της επιτελικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας - Σε εγρήγορση ο Δήμος

Έκτακτη σύσκεψη εργασίας συγκάλεσε στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 22/5 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε ζητήματα πολιτικής προστασίας αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναφορά στα σημειακά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί μετά τον πρωινό σεισμό ο οποίος έγινε αισθητός και στο Ηράκλειο, τα οποία αφορούν κυρίως επιχρίσματα και τοιχοποιίες σε δημοτικά κτίρια και σχολεία, τα οποία όπως διαπιστώνουν οι μηχανικοί του Δήμου δεν προκαλούν στατικό κίνδυνο αλλά χρειάζονται αποκατάσταση. Για την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών και την οικονομική αρωγή στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς και για την δυνατότητα αποζημίωσης ιδιωτών για πιθανές ζημιές σε δικά τους κτίρια, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» στο οποίο βρίσκεται ο Δήμος Ηρακλείου (όπως και το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου) από το 2021, μετά τον σεισμό του Αρκαλοχωρίου.

Είχε προηγηθεί από πολύ νωρίς το πρωί η επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, ο οποίος ήταν καθησυχαστικός εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει ισχυρή μετασεισμική ακολουθία, με τους φορείς πολιτικής προστασίας, καθώς και με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, όπου δεν υπήρξαν αναφορές για ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός επικοινώνησε με τους Δημάρχους Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε σειρά αυτοψιών από νωρίς το πρωί, τόνισε σε δήλωσή του ότι έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δημοτικές υπηρεσίες, οι μηχανικοί του Δήμου συνεχίζουν τους ελέγχους και επεσήμανε ότι: «Σε κάθε περίπτωση όμως, παρακολουθούμε το φαινόμενο, παραμένουμε ψύχραιμοι και είμαστε σε εγρήγορση».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Μανόλης Χαιρέτης, Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Νίκος Γιαλιτάκης, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη, Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, Καθημερινότητας & Ρύθμισης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Γιώργος Καραντινός, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννα Καλονάκη, Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργος Τσαγκαράκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Σγουρίτσα Πιταροκοίλη, Μανόλης Μανουσάκης, Μανόλης Κουκιαδάκης, Μαρία Μουντράκη και Πελαγία Χαιρέτη.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που οι πολίτες εντοπίζουν ζημιές σε κτίρια ή άλλα σημεία του Δήμου Ηρακλείου, μπορούν να ενημερώνουν καλώντας στα τηλέφωνα:

2813409500 Δημοτική Αστυνομία

2813409502 και 2813409507 Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

