Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για την βόμβα σε τράπεζα -Χειροπέδες σε έναν 42χρονο

Ένας 42χρονος συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας στις αρχές του μήνα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της μία 38χρονη.

Ο 42χρονος συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε δακτυλικό του αποτύπωμα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στα Λαδάδικα, όπου φέρεται να κατασκευάστηκε ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, εις βάρος του 42χρονου εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Σε εκτέλεση του εντάλματος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση κρατείται προσωρινά ο 36χρονος ενοικιαστής του διαμερίσματος που κατηγορείται ότι μετέφερε σακίδιο με εκρηκτικές ύλες στο σημείο. Ο ίδιος, απολογούμενος στην ανακρίτρια είχε αναφέρει ότι το έκανε «για το "χαρτζιλίκι"», δηλώνοντας άγνοια για το περιεχόμενο του σακιδίου.

