Σεισμός στην Κρήτη: Κανένα πρόβλημα στο Ηράκλειο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, χωρίς να αναφερθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είχε προηγηθεί επικοινωνία και με τους Δημάρχους των γειτονικών Δήμων, Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, Αρχανών Αστερουσίων Μανόλη Κοκοσάλη και Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, όπου συζητήθηκε και το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων.

Επίσης, είχε γίνει και επικοινωνία του Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα, ο οποίος είναι καθησυχαστικός, θεωρεί ότι ήταν ο κύριος σεισμός και δεν θα υπάρξει ιδιαίτερη μετασεισμική ακολουθία. Μέσα στην πόλη υπάρχουν σημειακή ζητήματα σε ετοιμόρροπα κτίρια όπου ελέγχονται από τα κλιμάκια των Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους μπορούν να καλούν οι πολίτες για να ενημερώνουν για τυχόν ζημιές που έχουν εντοπίσει, είναι οι εξής: 2813409500 Δημοτική Αστυνομία 2813409502 και 2813409507 Πολιτική Προστασία Δήμου Ηρακλείου.

