Δήμος Σητείας: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Δήμος Σητείαςενημερώνει ότι οι εγγραφές – επανεγγραφές για τον βρεφικό και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου ξεκίνησαν την Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο παρακάτω link: aitima.sitia.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Κρασαδάκη Ειρήνη στο 2843029153 καθημερινά 09:00 – 12:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ευθύμιος Λέκκας στο Ράδιο Κρήτη για τα 6,1 Ρίχτερ

Κρήτη: Θρήνος για τον 36χρονο Λευτέρη - Συντετριμμένο το χωριό του...

Κρήτη: Στο Κέντρο Υγείας ανήλικη με συμπτώματα μέθης - Μία σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ