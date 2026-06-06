Δήμος Ηρακλειου: Στο επίκεντρο η αγροτική οδοποιία

Σε κλίμα συνεργασίας και με κοινό στόχο τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση αγροτών και κατοίκων, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις εργασίας του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη με Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι ανάγκες του αγροτικού οδικού δικτύου κάθε περιοχής, οι προτεραιότητες των παρεμβάσεων και οι προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης επεσήμανε στους Προέδρους, ότι όλες οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν θα αξιολογηθούν από τις Υπηρεσίες προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτές οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται κάθε τρεις μήνες. Κεντρικός στόχος, είναι η συνεχής καταγραφή των αναγκών και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων στην αγροτική οδοποιία, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα που θα ανακύπτουν.

Στην πρώτη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/5, κλήθηκαν οι Προέδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Βενεράτου, Αυγενικής, Κερασιών, Σίβα, Δαφνών και ο Πρόεδρος της 2ης Δημοτικής Κοινότητας. Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Πρόεδροι, Βενεράτου Ευάγγελος Μαραγκάκης, Αυγενικής Γιάννης Δερμιτζάκης, Κερασιών Γιάννης Κογκάκης, Σίβα Γιώργος Κτιστάκης και της 2ης Κοινότητας Μιχάλης Μπινιχάκης. Από τη συνάντηση απουσίαζε ο Πρόεδρος των Δαφνών Βασίλης Πετρογιάννης.

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27/5. Στη συνάντηση κλήθηκαν οι Προέδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Αγίου Σύλλα, Κυπαρισίου, Βασιλειών, Ν. Αλικαρνασσού, Καλλιθέας, Σκαλανίου και η Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Πρόεδροι, Προφήτη Ηλία Εμμανουήλ Τσατσαράκης, Κυπαρισίου Μαρία Σταυρακάκη, Βασιλειών Στέλιος Χουρδάκης, Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς, Καλλιθέας Μαρία Χουρδάκη και της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου. Από τη συνάντηση απουσίαζαν η Πρόεδρος Αγίου Σύλλα Μαρία Κυπράκη και ο Πρόεδρος του Σκαλάνιου Κων/νος Στειακάκης.

Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/5. Στη συνάντηση κλήθηκαν οι Προέδροι των Κοινοτήτων Άγιου Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πετροκέφαλου, Πενταμοδίου, Πυργού, Βουτών, Σταυρακίων και ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας. Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Πρόεδροι, Άγιου Μύρωνα Γιάννης Σηφάκης, Άνω Ασιτών Ευάγγελος Πιπεράκης, Κάτω Ασίτων Αστρινός Χριστοδουλάκης, Πετροκέφαλου Εμμανουήλ Αγγουριδάκης, Πενταμοδίου Γιάννης Γιαμνιαδάκης, Πυργού Μιχάλης Χαιρέτης, Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης και σε αναπλήρωση του Πρόεδρου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, ο Εμμανουήλ Τσουρής. Από τη συνάντηση απουσίαζε ο Πρόεδρος των Βουτών Μπάμπης Αλογδιανάκης, με τον οποίο η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/5.

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