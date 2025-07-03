Δήμος Ηρακλείου: Σε δημόσια διαβούλευση για 10 ημέρες κυκλοφοριακά θέματα

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται για 10 ημέρες τα κυκλοφοριακά ζητήματα του 3ου, για το 2025, πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας μετά από σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στην περιοχή των Δειλινών, η τοποθέτηση οριοδεικτών σε τμήμα της οδού Αβέρωφ, οριοθέτηση νέας στάσης Mini Bus για την κόκκινη γραμμή επί της οδού Διονυσίου στη Νέα Αλικαρνασσό, η μετακίνηση θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων από την οδό Δημοκρατίας σε διαμορφωμένες θέσεις στην οδό Εφέσου (νότια του κτιρίου του Θεατρικού σταθμού) και κατάργηση των πέντε θέσεων στάσης ταξί, η μη χωροθέτηση πιάτσας ταξί επί του κυκλικού κόμβου στην Πλατεία 18 Άγγλων, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Αγίων Πάντων στον οικισμό Καλλιθέας και επί των οδών Ρίθυμνας και Χαλκίδας στην περιοχή Μεσαμπελιές καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις οδών (Αριστ. Βαλαωρίτου, Γεω. Δροσίνη).

Για ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πελαγία Χαιρέτη, στο email : [email protected] και στο τηλέφωνο 2813409886.

Η λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται στις 13/07/2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκηνές... Χόλιγουντ στις Αρχάνες: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για επικίνδυνους ελιγμούς και φασαρία!

Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 63χρονος διευθυντής γυμνασίου που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές στην Ιεράπετρα