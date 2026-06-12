Δήμος Ηρακλείου: Ανοικτή ενημέρωση για την πορεία των έργων στην πρώην Ακαδημία

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11/6, όπως είχε ανακοινωθεί, ανοικτή ενημερωτική συνάντηση για την πορεία των έργων στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων Δήμου Ηρακλείου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στη Νέα Αλικαρνασσό.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Διευθυντής της Τ.Υ. Μανόλης Μανουσάκης, η επιβλέπουσα μηχανικός του έργου Δήμητρα Κενδριστάκη, ο επιβλέπων μηχανολόγος Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου Δημοτικού Σχολείου Χριστίνα Πάντου και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 54ου Δημοτικού Σχολείου Θεόδωρος Τερζάκης.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρης Σπυριδάκης ενημέρωσε αναλυτικά τους συμμετέχοντες για το τμήμα που έργου που έχουν ολοκληρωθεί από την αρχή των εργασιών μέχρι και σήμερα, για τις προκλήσεις που προέκυψαν στην πορεία του έργου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις για τον θάνατο του Δασκαλάκη