Δήμος Χερσονήσου: Από το Μοχό αρχίζουν τη δράση τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας

Ο Δήμος Χερσονήσου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κοινωνικό του προσανατολισμό, θέτει σε εφαρμογή ένα σημαντικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η υλοποίηση των δράσεων αρχίζει την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025, από τον Μοχό, με τη δυναμική παρουσία των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ), στο Περιφερειακό Ιατρείο Μοχού, από τις 11:00 το πρωί έως και τις 14:00. Από τις 9.00 έως τις 11.00 το πρωί παράλληλα, οι ομάδες θα πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας ή κινητικότητας, που αδυνατούν να μετακινηθούν.

Η έναρξη των δράσεων στον Μοχό δεν είναι τυχαία: αποτελεί συνειδητή επιλογή της Δημοτικής Αρχής και της Αντιδημαρχίας Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μαστοράκη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έθεσαν την υλοποίηση αυτών των δράσεων σε απόλυτη προτεραιότητα.

Image

Οι ΚΟΜΥ θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υγειονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν:

Χοληστερόλη

Τριγλυκερίδια

Αιμοσφαιρίνη / Αιματοκρίτης

Γλυκόζη

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Κορεσμός οξυγόνου

Δείκτης μάζας σώματος (BMI)

Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί και η εφαρμογή των εθνικών Προγραμμάτων Προληπτικών Εξετάσεων του Υπουργείου Υγείας για:

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Καρκίνο του παχέος εντέρου

Καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

«Η υγεία είναι δικαίωμα όλων και υποχρέωση της Πολιτείας να την εξασφαλίζει ισότιμα. Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ξεκινάμε από τον Μοχό μια δράση που ενώνει την πρόληψη με την κοινωνική φροντίδα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος κ. Μαστοράκης δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές και γι’ αυτό φέρνουμε τις υπηρεσίες υγείας κοντά στους πολίτες, αρχίζοντας από τον Μοχό. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της υγειονομικής ισότητας, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συνεχίζουμε με συνέπεια και δράσεις ουσίας».

Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί σύντομα σε όλα τα ιατρεία του Δήμου. Ο Δήμος Χερσονήσου, με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη, την πρόσβαση και την ποιότητα στην υγεία για όλους.

