Δήμο Ηρακλείου: Παροχή υπηρεσιών "streetwork"προς τους άστεγους που διαβιούν στο δρόμο

Ανακούφιση στους συνανθρώπους μας που έχουν επιλέξει να διαβιούν στο δρόμο προσέφερε ο Δήμος Ηρακλείου σήμερα Τετάρτη 9 Ιουλίου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην πόλη μας.

Ειδικότερα η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας, προχώρησε σε παροχή υπηρεσιών streetwork προς τους άστεγους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε διάφορες περιοχές της πόλης όπως Μασταμπά, Νέα Αλικαρνασσό, Πόρο και περιοχές της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, προσφέροντάς τους είδη πρώτης ανάγκης (παγωμένο νερό και τσάι, φρούτα, ξηρά τροφή, καπέλα κ.ά.). Παράλληλα, έγινε ενημέρωσή τους για τους κλιματιζόμενους χώρους – αίθουσες του Δήμου Ηρακλείου όπου θα μπορούσαν να παραμείνουν για να προφυλαχτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες .

Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και των άστεγων, παραμένουν ανοιχτοί και την Πέμπτη 10 Ιουλίου, οι παρακάτω κλιματιζόμενοι χώροι:

Αίθουσα του Πολύκεντρου Νεολαίας στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω (08:00-22:00)

Το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Λ. Ικάρου 121 στη Νέα Αλικαρνασσό (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίας Τριάδας, Κοκινίδη 2 & Βουρδουμπάδων 12 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Κέντρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 47- 49 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. Κατσαμπά, Αγησιλάου 4 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Πόρου, Μεγάλου Κωνσταντίνου 15 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η Τάλως, Μάχης Κρήτης 97 & Ηφαίστου (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΘΕΡΙΣΣΟΥ, Μίνωος 67 & Μ. Αρχαγγέλου (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Δειλινών, Εργοτέλους & Βορείου Ηπείρου 26 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Μασταμπά, Λευθεραίου 34 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Φορτέτσας, Ιπποκράτους 8 (08:00-15:00)

ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. Αγίου Ιωάννη, Ευάγγελου Χατζάκη 40 (08:00-15:00)

ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, Διονυσίου 13 & Αρτεμισίας (08:00-15:00)

