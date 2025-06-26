Αρναουτάκης: Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύουν την καινοτομία και στηρίζουν τους παραγωγούς

Με ένα μήνυμα στήριξης στον πρωτογενή τομέα και τις μεγάλες δυνατότητες της κρητικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρέτισε την έναρξη της Παγκρήτιας Αγροκτηνοτροφικής Έκθεσης Αρκαλοχωρίου.

Κατά την επίσημη τελετή των εγκαινίων, ο Περιφερειάρχης τόνισε τη σημασία της έκθεσης ως πλατφόρμας προβολής της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξωστρέφειας που έχει ανάγκη η ελληνική και η κρητική αγροτική παραγωγή, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Η Κρήτη, με ισχυρή παράδοση και εξαιρετικά προϊόντα, οφείλει να απαντήσει στις προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάγκη για βιωσιμότητα, επεσήμανε.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις στοχευμένες παρεμβάσεις της Περιφέρειας Κρήτης που ενισχύουν την καινοτομία, τις υποδομές και τη στήριξη των παραγωγών, τονίζοντας ενδεικτικά πως:

1. Το 2024 κατατέθηκαν 1.337 αιτήσεις Νέων Αγροτών με συνολικό προϋπολογισμό 55 εκατ. ευρώ.

2. Δεσμεύτηκαν 22 εκατ. ευρώ για νέα θερμοκήπια και υποδομές.

3. Στο πλαίσιο των κύκλων Νέων Αγροτών έχουν ενταχθεί 4.363 αιτήσεις ύψους 130 εκατ. ευρώ.

4. Για τα Σχέδια Βελτίωσης, έχουν εγκριθεί 1.492 αιτήσεις, προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο πρόβλημα της ανομβρίας και της διαχείρισης των υδάτων, κάνοντας λόγο για μια αναδυόμενη κρίση. Υπογράμμισε τη σημασία της ενιαίας και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στην Περιφέρεια, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Σημείωσε παράλληλα πως η Περιφέρεια Κρήτης από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προώθησε αρδευτικά έργα ύψους 14 εκατ. ευρώ, ενώ σε ύδρευση και μελέτες έργων, περίπου 16 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, υπογραμμίζοντας πάντα την αγαστή συνεργασία με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς.

«Ο δρόμος μπροστά μας είναι ένας: η συνεργασία. Για την ποιοτική παραγωγή, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την περιβαλλοντική ευθύνη», τόνισε με έμφαση.

Κλείνοντας, συνεχάρη τους διοργανωτές και τους εκθέτες, επισημαίνοντας πως η Έκθεση του Αρκαλοχωρίου, την οποία στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελεί θεσμό που ενώνει την παράδοση με το μέλλον της αγροτικής Κρήτης

