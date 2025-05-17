Τελικός Κυπέλλου: ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-2 (τελικό)

90+3' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό! Διαγώνιο σουτ του Γιάρεμτσουκ και 0-2

91'Καλή ευκαιρία για τον ΟΦΗ. Μετά από σέντρα του Γκονζάλεθ, ο Νους με κεφαλιά στέλνει τη μπάλλα στην αγκαλιά του Πασχαλάκη.

70': Καλή ευκαιρία για τον ΟΦΗ. Ο Σενγκέλια εκτέλεσε το κόρνερ πλασαριστά στο Φούντα, αλλά το σουτ του τελευταίου έφυγε άουτ.

Οι φίλοι του ΟΦΗ δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν παρά το γρήγορο γκολ του Ελ Καμπί

64'Σενγκέλια αντί Καραχαάλιου για τον ΟΦΗ

63΄Από απομάκρυνση η μπάλα στρώθηκε στον Ζέλσον, ο οποίος αστόχησε με σουτ στην κίνηση

59' O Zέλσον μπήκε στην περιοχή, συνέκλινε προς τον άξονα, πλάσαρε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε.

46' Κάθετη του Πιρόλα, αδράνεια στην άμυνα του ΟΦΗ, ο Ελ Καμπί σούταρε από διαγώνια θέση και ο Χριστογέωργος απ΄ς απέκρουσε.

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο.

Λήξη πρώτου ημιχρόνου στον τελικό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0. Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος ενω ο ΟΦΗ φάνηκε επηρεασμένος από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε.

44': Ο Καραχάλιος δοκίμασε το πόδι του πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή και ο Πασχαλάκης μπλόκαρε εύκολα

36:' Πλασέ του Μαρτίνς μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Χριστογέωργος

31': Πρώτη ευκαιρία για τον ΟΦΗ. Ο Φούντας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λαμπρόπουλος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

26': Ο Γκαρθία σούταρε πάνω στον Ελ Καμπί, η μπάλα στρώθηκε στον Τσικίνιο, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του και ο Χριστογέωργος μπλόκαρε

23': Κοντά σε δεύτερο γκολ οι ερυθρόλευκοι.Ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα και ο Τσικίνιο αστόχησε με διαγώνιο σουτ

9': Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με τον Ελ Κααμπι. Ο Ροντινέι εκτέλεσε πλασαριστά, ο Τσικίνιο άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Ελ Κααμπί με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.

Σέντρα στον τελικό ΟΦΗ-Ολυμπιακός από τον Πολωνό διαιτητή Μαρτσίνιακ.

Η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Εγινε η παρουσίαση των ενδεκάδων των φιναλίστ του τελικού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χωρίς εκπλήξεις η εντεκάδα του ΟΦΗ.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογέωργος - Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης - Καραχάλιος, Μπακιτς - Νους, Ανδρούτσος, Φούντας - Σαλσέδο.

Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει στη διάθεση του τους: Nαούμοφ, Μαρινάκη, Νέιρα, Χριστόπουλο, Σενγκέλια, Γιούνγκ, Λιούις, Αποστολάκη, Θεοδοσουλάκη

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Γκαρθία, Έσε - Ροντινέι, Τσικίνιο, Μαρτίνς - Ελ Καμπί

Στο ΟΑΚΑ και ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Η στιγμή που οι Νιόπλιας και Αναστόπουλος αφήνουν το τρόπαιο που θα διεκδικήσουν ΟΦΗ και Ολυμπιακός

Στο ΟΑΚΑ για να δει τον τελικό ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ Τραϊανός Δέλλας!

Με φανέλα του ΟΦΗ ο Στέφανος Κασσελάκης και ο συζυγος του Τάιλερ.