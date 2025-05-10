Super League: Ο Λεβαδειακός… έσπρωξε την Καλλιθέα στη Super League 2 – Νίκη παραμονής για Βόλο στο Αγρίνιο

Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των playouts και το έργο της Athens Kallithea να την αποφυγή του υποβιβασμού γίνεται ακόμη πιο δύσκολο.

Η ήττα από τον «αδιάφορο» βαθμολογικά Λεβαδειακό στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας με 4-1, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος διατήρησε το συγκρότημα του Στέλιου Μαλεζά στην προτελευταία θέση και στο -7 από τον Βόλο, που νίκησε στο Αγρίνιο με 3-0 τον Παναιτωλικό.

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Λαμία έκανε τη μίνι έκπληξη κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο ματς που δεν είχε και ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον πάντως. Αν και βρέθηκαν να χάνουν οι γηπεδούχοι, έκαναν την ανατροπή και επικράτησαν 2-1.

Με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, ο Λεβαδειακός ανέβηκε στους 44 βαθμούς και είναι μόνος 9ος. Ο Πανσερραϊκός έμεινε στους 36 με απόσταση ασφαλείας από την Athens Kallithea που έμεινε στους 29 και στο -7 από τον Βόλο. Η υποβιβασμένη Λαμία έφτασε τους 20.

Σαρωτικός ο Λεβαδειακός

Στη Λιβαδειά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στο σκορ στην πρώτη τους ευκαιρία. Ο Ζίνι ήταν ο σκόρερ, με το τέρμα αρχικά να ακυρώνεται ως οφσάιντ, αλλά μετά από εξέταση της φάσης μέτρησε κανονικά για το 1-0 στο 10’!

Προς το τέλος του πρώτου μέρους το ματς απέκτησε ρυθμό και οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» την ισοφάριση στο 45’. Ο Λεμπόν βρήκε τον Μεγιάδο, αυτός έκανε δυνατό σουτ με την μπάλα να τραντάζει το δοκάρι του Λεβαδειακού.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 62’ του ματς, με τον Βαλμπουενά που είχε περάσει αλλαγή στο 57’, να αντικρίζει για σκληρά μαρκαρίσματα δύο κίτρινες σε διάστημα τριών λεπτών. Έτσι αποβλήθηκε αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.

Ο Ζίνι στο 70’ βρέθηκε στο έδαφος εντός περιοχής, μετά από πάτημα του Μιρέν. Η φάση ελέγχθηκε μέσω VAR και τελικά ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι. Ο Βέρμπιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 72’ για το 2-0 του Λεβαδειακού!

Ο Σοϊρι στο 78’ έδωσε ελπίδες στην Athens Kallithea μειώνοντας το σκορ σε 2-1! Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στα επόμενα λεπτά, αλλά τελικά το γκολ το πέτυχε ο Λεβαδειακός. Στο 90’ ο Όζμπολτ με ωραία ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1!

Με την Καλλιθέα να μην έχει ψυχολογία, ο Συμελίδης στο 90+7’ πέτυχε το τέταρτο γκολ του Λεβαδειακού για το τελικό 4-1!

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Κίτρινες: Μπάλτσι - Πασαλίδης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Μακάνιο, Λιάγκας, Χανά (79' Συμελίδης), Μορέιρα, Κάσσος, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (58' Πεντρόσο), Βέρμπιτς (87' Εραμούσπε), Ζίνι (80' Όσμπολτ).

ATHENS KALLITHEA (Στέλιος Μαλεζάς): Γκέλιος, Τσιβελεκίδης, Ισμάτ-Μιρέν, Πασαλίδης, Σοΐρι, ΜακΓκάρι (76' Μανθάτης), Μεγιάδο (57' Μεταξάς), Μερκάτι (57' Βαλμπουενά), Ντεμέτριους, Λεμπόν (76' Εντιαγέ), Αλφαρέλα (76' Λουκίνας)

Νίκη με ανατροπή για Λαμία

Στο «Αθ. Διάκος» η αναμέτρηση κυλούσε χωρίς ευκαιρίες για τις δύο ομάδες, μέχρι τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός άνοιξε το σκορ. Ήταν το 26’ όταν μετά από ωραίο συνδυασμό των φιλοξενούμενων, ο Στάικος με όμορφο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Παρά το χαμηλό τέμπο του ματς, η Λαμία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 62’. Ο Σόρια εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ, με τον Γκοτζαμανίδη να παίρνει την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ανατροπή στο 79’. Ο Δοϊρανλής με… κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1!

Διαιτητής: Κατοίκος

Κίτρινες: Τσιμπόλα, Τσιάκας - Στάικος, Σαλαζάρ, Γκουγκεσασβίλι

ΛΑΜΙΑ (Θανάσης Στάικος): Κόστιτς, Βιτλής (84' Ρινγκ), Ντεντάκης, Γκοτζαμανίδης, Σόρια, Χαντάκιας, Σουρλής (90' Σακόρ), Τσιμπόλα (56' Δοϊρανλής), Αθανασακόπουλος, Τσιάκας (55' Ιμπάνιεθ), Βλαχομήτρος.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Κουτσογούλας, Ντάβιντσον, Φέλτες, Στάικος (80' Ορφανός), Ομεονγκά (89' Αλ Ρασίντι), Ζελέν, Γκαλβάν (6' λ.τρ. Ντέλετιτς), Φάρες, Σαλαζάρ, Μπετανκόρ.

Η7η αγωνιστική PLAY OUT

Σάββατο 10 Μαΐου 2025

Λεβαδειακός-Καλλιθέα 4-1

Λαμία-Πανσερραϊκός 2-1

Παναιτωλικός-Βόλος 0-3

Βαθμολογία PLAY OUT

9. Λεβαδειακός 44

10. Παναιτωλικός 39

11. Πανσερραϊκός 36

12. Βόλος 36

——————————————

13. Καλλιθέα 29

14. Λαμία 17

