Προκριματικά EURO U19: Ισοπαλία της Ελλάδας με την Πορτογαλία στην Τούμπα

Η Εθνική νέων αναδείχτηκε ισόπαλη 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα, σε παιχνίδι για τα προκριματικά του EURO U19 .







Με την ισοπαλία αυτή οι Πορτογάλοι ανέβηκαν στους δύο βαθμούς, ενώ η Εθνική πήρε τον πρώτο της βαθμό στον θεσμό, παραμένοντας ωστόσο στην τελευταία θέση του ομίλου, μετά και την ήττα από τη Σερβία στην πρεμιέρα (1-0).







Είναι κρίσιμο η Εθνική να αποφύγει την 4η θέση, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υποβιβαστεί στη League B, ενώ οι ομάδες που τερματίσουν από στην 1η, τη 2η ή και την 3η θέση θα παραμείνουν στην League Α.







Για την τελευταία αγωνιστική η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς και καλείται να βγάλει μία αντίδραση.







Στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο, με τους ποδοσφαιριστές να παίρνουν πολλά ρίσκα, με σκοπό να διατηρήσουν μία μεγαλύτερη ασφάλεια στα μετόπισθεν. Αυτό σαφώς δεν ευνόησε τη «γαλανόλευκη» όπου ήθελε τη νίκη περισσότερο από τον αντίπαλο της.







Το τελικό 0-0 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, καθώς η τελευταία θέση ακόμη βρίσκεται στον… αέρα και κανένας δεν είναι ασφαλείς.

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