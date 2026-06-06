Γιοβάνοβιτς για το φιλικό με Ιταλία στο Παγκρήτιο: ''Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη''

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Τάσος Δουβίκας έδωσαν το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει της φιλικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο την Ιταλία, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/6, 22:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο.







Ο Σέρβος ομοσπονδιακός προπονητής ανέφερε πως θα υπάρξουν αλλαγές τουλάχιστον σε πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία (2-2), τόνισε πως υπάρχει απογοήτευση από την αποτυχία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ξεκαθάρισε πως άπαντες «βλέπουν» ήδη το επερχόμενο Nations League.

«Η αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάποια πράγματα με τη Σουηδία, κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πιστεύω αύριο το πρωί θα πάρω την απόφαση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τρόπο που θα αγωνιστούμε.

Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές, σε σχέση με πρόσωπα. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια του αγώνα θα αποφασίσουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε», ανέφερε ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Για να προσθέσει σχετικά με τη μη πρόκριση στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά: «Ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, να προσφέρουμε κάτι που μας έλειπε τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν το καταφέραμε φέτος.

Όμως η αλήθεια είναι πως υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσήλωση των παικτών όσον αφορά την Εθνική τους ομάδα. Ναι μεν είμαστε απογοητευμένοι, αλλά πιστεύω πως όλο αυτό που ζήσαμε φέτος, βάσει της συμπεριφοράς των παικτών, τους κάνει πολύ πιο σκληρούς και ανθεκτικούς για τις επόμενες διοργανώσεις».

Κλείνοντας, ο Γιοβάνοβιτς είπε για την παρουσία της Εθνικής στο Ηράκλειο: «Ήμασταν και πέρυσι τέτοια εποχή εδώ, περάσαμε όμορφα στα δύο φιλικά με Σλοβακία και Βουλγαρία. Και χθες, παρότι ήρθαμε αργά, ήταν πάλι κόσμος μέχρι τις 12 και μας περίμενε.

Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη και με τη φιλοξενία, αλλά και γενικώς. Εύχομαι να έχουμε και αύριο ένα όμορφο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε πολύ καλές συνθήκες κι εύχομαι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να τους ικανοποιήσουμε όλους.»







Από την πλευρά του, ο Τάσος Δουβίκας επισήμανε μεταξύ άλλων για το επικείμενο φιλικό: «Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ασχέτως αν η Ιταλία που θα αντιμετωπίσουμε απαρτίζεται κυρίως από νεαρά παιδιά, όλοι τους είναι πολύ υψηλού επιπέδου και παίζουν σε κορυφαίες ομάδες.

Θεωρώ πως είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, εν όψει των αγώνων για τον Σεπτέμβριο. Είναι φιλικό, αλλά το αντιμετωπίζουμε ως επίσημο, γιατί θα έχουμε να δώσουμε τέτοια δυνατά ματς, στους επόμενους αγώνες».

Και ο άσσος της Κόμο κατέληξε: «Φυσικά θα ήταν ευχαρίστηση για εμένα να σκοράρω αύριο απέναντι στον Τζίτζι Ντοναρούμα. Ήταν μία υπέροχη σεζόν για εμάς στην Ιταλία. Ελπίζω να σκοράρω μερικά γκολ στο αυριανό φιλικό κι ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν με την Κόμο και την πρόκληση του Champions League».

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