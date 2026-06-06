European League ανδρών: Πρώτη νίκη για την εθνική βόλει των ανδρών

Την πρώτη της νίκη στο CEV European League 2026 πανηγύρισε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, επικρατώντας με 3-0 σετ (25-20, 25-22, 25-7) του Αζερμπαϊτζάν, στο δεύτερο παιχνίδι της για το πρώτο τουρνουά της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Λουντ της Σουηδίας.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την πρεμιέρα απέναντι στη Σουηδία, έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία των δύο πρώτων σετ, καταφέρνοντας να αποκτήσει προβάδισμα με 2-0.

Στο πρώτο σετ η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο στην τελική ευθεία και προηγήθηκε με 1-0, ενώ στο δεύτερο άντεξε στην πίεση των Αζέρων, που μείωσαν τη διαφορά στους τελευταίους πόντους, για να φτάσει τελικά στο 25-22.

Στο τρίτο σετ οι διεθνείς κυριάρχησαν απόλυτα, με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Χανδρινό από τη γραμμή του σερβίς, δημιουργώντας από νωρίς μεγάλη διαφορά και ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο την αναμέτρηση.

Πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του αγώνα αναδείχθηκε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Αζερμπαϊτζάν από 2 άσους, 30 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-22, 25-7) σε 77′.

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμαπαλής 5 (1/1 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Χανδρινός Σπ. 13 (9/19 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ.-47% άριστες), Θεοδόσης 7 (6/7 επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 82% υπ.-64% άριστες), Βαϊόπουλος 8 (6/7 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 16 (13/27 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 40% υπ.-27% άριστες).

Αζερμπαϊτζάν (Μπόρις Γκρεμπένικοφ): Μπαϊράμοφ 7 (7/18 επ., 63% υπ.-26% άριστες), Ταγκιζάντε 2 (1/8 επ., 1 μπλοκ), Μέλνικοφ 13 (11/24 επ., 2 άσσοι), Αγκαμπάγιοφ, Μαμάντοφ Μ. 3 (3/8 επ.), Γκούρσκι / Γκασίμοφ (λ, 33% υπ.-00% άριστες), Αλίγιεφ (λ, 50% υπ.-25% άριστες), Αμπλού 1 (1/2 επ.), Αζίμοφ, Μαγίλοφ, Μαμάντοφ Αλ. 2 (2/4 επ.), Νικουλένκο 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ).

ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 - Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα - Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν - Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

17.00: Σουηδία - Αζερμπαϊτζάν

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 - Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

20.00: Ισλανδία - Ελλάδα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία - Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 - Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία - Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα - Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο - Ελλάδα

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