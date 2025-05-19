Ποδόσφαιρο γυναικών: Mε Τουρκία στο "Γεντί Κουλέ" η Εθνική Γυναικών στις 3 Ιουνίου

Mε δύο αναμετρήσεις απέναντι σε Σλοβενία (εκτός έδρας) και Τουρκία στο "Γεντί Κουλέ", η Εθνική Γυναικών ποδοσφαίρου θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τις στο Women's Nations League (2ος όμιλος-League B).

Ασφαλώς τα βλέμματα μαγνητίζει η αναμέτρηση με την Τουρκία που θα γίνει στο Ηράκλειο στις 3 Ιουνίου, ενώ το ματς στην Σλοβανία θα γίνει λίγες ώρες νωρίτερα, στις 30 Μαϊου.

Στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού κ. Αλέξανδρου Κατηκαρίδη συμπεριλαμβάνονται οι Πατερνά-Πέιου του ΟΦΗ, η Κοτσάκι της ΡΕΑ αλλά και η Χανιώτισσα επιθετικός της Έβερτον, Βεατρίκη Σαρρή.

Επίσης, ο Κατηκαρίδης έχει στις επιλογές του για πρώτη φορά πέντε νέες παίκτριες, την 17χρονη Παναγιώτα Αργυρίου, την 25χρονη Ευθυμία Μπράμε, την 18χρονη Σοφία Ζάγκλη, την 20χρονη Γεωργία Παυλοπούλου και την 23χρονη Καλλίστη-Κωνσταντίνα Μπρούκσαϊρ.

Οι κλήσεις για τις δύο αυτές αναμετρήσεις είναι: