Παναθηναϊκός: Ρεσιτάλ ευκαιριών και ήττα (1-0) από τη Νόρτζελαντ (βίντεο)

Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο Παναθηναϊκός απ’ τη δανέζικη Νόρτζελαντ στο δεύτερο τεστ του επί αυστριακού εδάφους, σε ένα λίγο... ιδιότυπο φιλικό στην «Kaiserwinkl Arena» του Κέσεν που διεξήχθη σε τρία 40λεπτα ημίχρονα. Ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών από τους «πράσινους» στο δεύτερο και τρίτο ημίχρονο, που δεν μπόρεσαν να «γυρίσουν» το ματς απέναντι στους σκληροτράχηλους Δανούς.

Η Νόρτζελαντ είχε την πρώτη καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου με ένα καλό σουτ του Πρινς Αμοάκο στο 11’ που πέρασε λίγο άουτ απ’ τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι, ενώ στο 17’ το πολύ ωραίο σουτ του Κυριακόπουλου από χλιαρή απόκρουση της δανέζικης άμυνας, πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Λίκε.

Στο 33’ από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Ιωαννίδης βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά άργησε να εκτελέσει και δεν μπόρεσε να απειλήσει την άμυνα της Νόρτζελαντ.

Στο 48’ το γέμισμα του Τσιριβέγια βρήκε τον Μαντσίνι στην κίνηση, όμως η κεφαλιά του πέρασε άουτ, ενώ στο 58’ η Νόρτζελαντ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Έγκελι απ’ τον Τουμπά σε τρανζίσιον επίθεση της δανέζικης ομάδας. Ο Έγκελι ανέλαβε την εκτέλεση και στο 59’ έκανε το 1-0 για τους Δανούς.

Στο 66’ άλλο ένα σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε άουτ, ενώ στο 70’ από εξαιρετική τρανζίσιον επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Κυριακόπουλος βρήκε τον Σφιντέρσκι στην περιοχή, όμως ο Χάνσεν απέκρουσε καταπληκτικά την κεφαλιά του, ενώ δευτερόλεπτα μετά από γύρισμα του Τετέ, ξανά ο Πολωνός πλάσαρε άουτ.

Στο τρίτο και τελευταίο 40λεπτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Τετέ στο 86’, όμως η δυνατή εκτέλεσή του πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι.

Στο 95’ ο Χάνσεν με τρομερή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Μλαντένοβιτς, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η κεφαλιά του Γερεμέγεφ από καλή θέση πέρασε άουτ. Ο Γερεμέγεφ συνέχισε να είναι πολύ άστοχος, χάνοντας άλλες δύο ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο. Στο 98’ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χάνσεν σε τετ-α-τετ από ασίστ του Τετέ στο 98’, ενώ στο 99’ αν κι ολομόναχος πλάσαρε λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία σπουδαία ευκαιρία στο 105’ με το πλασέ του Κυριόπουλου σε τετ-α-τετ με τον Χάνσεν που ξαναβρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ των Δανών, ενώ στο 109’ δεν μπόρεσε ούτε ο Γεντβάι να σκοράρει εξ επαφής με το κεφάλι.

Διαιτητής: Μάνουελ Μπάουμαν (Αυστρία)

Κίτρινες: 50’ Τουμπά, 55’ Μαντσίνι

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (61’ Κωτσιρας), Πάλμερ-Μπράουν (61’ Γεντβάι), Τουμπά (61’ ‘Ιγκανσον), Κυριακόπουλος (71’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (61’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς (61’ Μπρέγκου), Πελίστρι (41’ Τετέ, 108’ Ζέκα), Μπακασέτας (61’ Νίκας, 104’ Κυριόπουλος), Τζούριτσιτς (41’ Μαντσίνι, 104’ Μπόκος), Ιωαννίδης (41’ Σφιντέρσκι, 89’ Γερεμέγεφ).

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ (Γενς Όλσεν): Λίκε (61’ Χάνσεν), Άνκερσεν (61’ Άκουα), Σάλκβιστ (61’ Χάνσεν), Χόιγκσμπεργκ (61’ Μάρκμαν), Γουόκερ (Λαχτεενμάκι), Γιρένκι (61’ Γιάνσεν), Μπρινκ (61’ Σανούσι, 115’ Γκούσταφσον)), Σερτντεμίρ (61’ Φάμπερ), Έγκελι, Μπέρχελσεν (38’ λ.τρ. Ασκόνε), Πρινς Αμοάκο (61’ Χέιντε).

