ΟΦΗ: Διευθυντής της Elite Ακαδημίας ο Στέλιος Βενετίδης

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε πως ο Στέλιος Βενετίδης ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή της Elite Ακαδημίας της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

“Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Στέλιο Βενετίδη, ο οποίος αποτελεί τον Διευθυντή της Elite Ακαδημίας της ομάδας μας.

Γεννημένος στις 19 Νοεμβρίου 1976 στην Λάρισα, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στον χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ αποτέλεσε μέλος της “χρυσής” Εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Euro 2004.

Από το 2013, όταν άρχισε την προπονητική του καριέρα μέχρι και σήμερα, ο Στέλιος Βενετίδης έχει βρεθεί στο τεχνικό επιτελείο των ΑΕΚ Λάρνακας, Ολυμπιακού Βόλου, Πανθρακικού, Βέροιας, Αστέρα Τρίπολης, ΑΟ Κέρκυρας, Ηρακλή, Παναχαϊκής, Κηφισιάς, Πανσερραϊκού και Νίκης Βόλου.

Στην ομάδα μας θα αναλάβει τον συντονισμό και την οργάνωση της Elite Ακαδημίας, με έμφαση στη βελτίωση των νεαρών ποδοσφαιριστών και στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους, για να ανταποκριθουν στις απαιτήσεις της πρώτης ομάδας.

Στέλιο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!”.