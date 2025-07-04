ΟΦΗ: Τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση - Το πρόγραμμα των φιλικών στην Ολλανδία
ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΟΦΗ
clock 13:29 | 04/07/2025
newsroom ekriti.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του ΟΦΗ ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2025-26 πλησιάζει, με την πρώτη προπόνηση να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 7/7 στις 19:00 στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς θα μείνει στην Κρήτη ως τις 24 Ιουλίου, όταν και θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνει στην περιοχή Roosendaal της Ολλανδίας ως τις 8 Αυγούστου.

Στο διάστημα αυτό ο ΟΦΗ θα δώσει πέντε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας:

26/7 (17:00 Ολλανδίας) με αντίπαλο την DORDRECHT FC
(M Scores Stadium, Krommedijk 210, 3312 LH Dordrecht)

29/7 (19:00 Ολλανδίας) με αντίπαλο την ADO DEN HAAG (FC de Westhoek, Burgh-Haamstede)

2/8 (13:00 Ολλανδίας) με αντίπαλο τη SPARTA ROTTERDAM (Sparta Stadion Het Kasteel)

3/8 (15:00 Ολλανδίας) με αντίπαλο την AZ ALKMAAR (Alkmaarsche Boys complex, Vondelstraat 35, 1813  AA, Alkmaar)

Ως τις 7/8 ο ΟΦΗ θα δώσει το πέμπτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους, με τον αντίπαλο και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής να ανακοινώνονται τις επόμενες μέρες.
Η αποστολή του ΟΦΗ θα επιστρέψει στο Ηράκλειο την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 19:45 το απόγευμα.

Οφη Ολλανδια
