Πανελλαδική απεργία δικαστικών υπαλλήλων την Τετάρτη 10/6: «Απεργούμε για τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας»

Την προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως οι δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, οι χαμηλές αμοιβές και η χρόνια υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας συμμετέχουμε καθολικά με συγκέντρωση που θα γίνει μπροστά στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47- 49) στις 11.00 και πορεία προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5).

Οι εργασιακές συνθήκες

Το τελευταίο διάστημα διαδοχικά συμβάντα, όπως οι πλημμύρες στα δικαστήρια της Κορίνθου, η επίθεση του 89χρονου και ο τραυματισμός 4 Δικαστικών Υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθήνας, η ηλεκτροπληξία Δικαστικής Υπαλλήλου στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, έφεραν στην επιφάνεια τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, που επικρατούν στην πλειονότητα των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας.

Κτήρια παλιά και επικίνδυνα, απαρχαιωμένες υποδομές χωρίς τις απαραίτητες βελτιώσεις, ελλιπής έλεγχος στις εισόδους, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις ασυντήρητες, ανύπαρκτα μέτρα προστασίας για σεισμό ή πυρκαγιά, απουσία γιατρού για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων.

Και σ΄ αυτό το εργασιακό περιβάλλον, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, καταβάλλουν μια τεράστια προσπάθεια για να φέρουν σε πέρας την καθημερινή εργασία τους, δεδομένου ότι οι μεγάλες ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού, έχουν σαν συνέπεια:

• Εξουθενωτική εργασία, με «παράταση» ωραρίου στα ακροατήρια και στα ανακριτικά γραφεία έως αργά το απόγευμα, ακόμα και ως το βράδυ,

• Εργασία στο σπίτι για τη διεκπεραίωση του μεγάλου όγκου της δικαστηριακής ύλης,

Όμως, παρά τις συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, πίεσης και άγχους, των Δικαστικών Υπαλλήλων, εδώ και χρόνια και κυρίως από την εποχή της έναρξης των μνημονίων το 2010:

• Οι αποδοχές τους είναι χαμηλές, που μάλιστα για τους νεοδιόριστους υπαλλήλους σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν ίσα – ίσα για το ενοίκιο του σπιτιού τους,

• Δεν αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερης δυσκολίας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας τους, αφού από το 2010 έχει καταργηθεί το επίδομα ειδικών συνθηκών (πάγια μηνιαία αποζημίωση),ύψους 185 € που λάμβαναν στον μισθό τους,

• Έχει γίνει πλέον θεσμός, εδώ και πολλά χρόνια η απλήρωτη εργασία κατά τις εξαιρέσιμες (Σαββατοκύριακα και αργίες).

Η κυβέρνηση, ενώ παραδέχεται το δίκαιο όλων των αιτημάτων μας, δεν δίνει λύσεις ή απαντήσεις, επικαλούμενη, είτε δημοσιονομικούς περιορισμούς (για τα μισθολογικά), είτε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις (στις υλικοτεχνικές υποδομές και τις ελλείψεις επ΄ αυτών), ενώ για τους διορισμούς υπαλλήλων, θεωρεί ότι έχουν γίνει αρκετοί, παρά το γεγονός ότι από την αναλογία διορισμών – αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης προκύπτει στασιμότητα και υποστελέχωση.

Ανακοίνωση ΟΔΥΕ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ;



Γι΄ αυτό, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, με σύγχρονα και λειτουργικά κτήρια και προστασία της υγείας των εργαζομένων,

2. ΕΠΑΝΑΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του επιδόματος ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (Πάγια Μηνιαία Αποζημίωση), για την αναγνώριση στην πράξη των ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών που βιώνουμε καθημερινά στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας,

3. ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων(Γραμματείς, Επιμελητές Δικαστηρίων, Υπαλλήλους Πληροφορικής),

4. ΠΛΗΡΩΜΗ των χιλιάδων και επί χρόνια απλήρωτων ωρών υπερωριακής απασχόλησης, κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σαββατοκύριακα και αργίες).

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία θα είναι μια ηχηρή προειδοποίηση προς την κυβέρνηση, ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων του Κλάδου.

ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ»

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