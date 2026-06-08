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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Basket League: Απόψε ο τρίτος τελικός Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
clock 10:06 | 08/06/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (8/6 - 21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο ΣΕΦ, τον Παναθηναϊκό, στον τρίτο τελικό της Basket League, με τη σειρά να είναι ισόπαλη 1-1.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να προστατέψει την έδρα της, ενώ οι «πράσινοι» του Αταμάν θέλουν να κάνουν το break.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν όψει του αποψινού τελικού  με τον Παναθηναϊκό και δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση.

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).

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