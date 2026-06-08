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Ηράκλειο: Πιάνουν δουλειά οι ναυαγοσώστες στις παραλίες του Μαλεβιζίου
ναυαγοσώστες
clock 11:31 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ολοκλήρωσε έγκαιρα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του, με αποτέλεσμα από την 1η Ιουνίου οι ναυαγοσώστες να βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, προσφέροντας καθημερινά υπηρεσίες ασφάλειας, πρόληψης και άμεσης επέμβασης προς όφελος των λουομένων.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού επέτρεψε την άμεση στελέχωση συνολικά δώδεκα ναυαγοσωστικών πύργων, διασφαλίζοντας αποτελεσματική επιτήρηση των παραλιών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, ναυαγοσωστική κάλυψη παρέχεται σε επτά σημεία της Αμμουδάρας, καθώς και στις παραλίες της Λυγαριάς, της Αγίας Πελαγίας, του Παλαιοκάστρου, του Μονοναύτη και του Φόδελε, συμβάλλοντας στην ασφαλή εξυπηρέτηση των χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών που επιλέγουν καθημερινά τις παραλίες του Δήμου. Επίσης στην παραλία του Φόδελε υπάρχει και ναυαγοσωστικό σκάφος έτοιμο να επέμβει αν χρειαστεί.

ναυαγοσώστες

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους λουόμενους να ακολουθούν πάντα τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή κατά την παραμονή τους στις παραλίες.

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