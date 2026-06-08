Κυβερνητικό rotation με «μίνι» ανασχηματισμό: Τα ονόματα - Στο τραπέζι ξανά οι πρόωρες εκλογές

Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων αυτή που ξεκινά, με πιο σημαντική τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά τη μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα και την τραγική απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

Τα δύο αυτά γεγονότα έχουν προκαλέσει κενό στις θέσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του υφυπουργού Περιβάλλοντος και αναμένονται οι αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα δύο χαρτοφυλάκια.

Αυτές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη -όπως έχουν προαναγγείλει κυβερνητικά στελέχη- μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής που θα εκλέξει και τυπικά τον κ. Κυρανάκη στη νέα του θέση.

Η πιθανή μετακίνηση Μαρινάκη και οι καραμπόλες

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, για τη θέση του αναπληρωτή Μεταφορών προβάλει ως φαβορί ο Παύλος Μαρινάκης. Κάτι που εφόσον ισχύσει, σημαίνει ότι μπορεί να προκαλέσει μία καραμπόλα καθώς θα χρειαστεί νέο πρόσωπο που θα αναλάβει τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον πρωθυπουργό, ο οποίος πολλές φορές αρέσκεται σε εκπλήξεις.

Ήδη τα σενάρια είναι πολλά, όπως και τα πρόσωπα που έχουν ακουστεί και γραφτεί. Μεταξύ αυτών είναι της Αλέξανδρας Σδούκου αλλά και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με προοπτική ο δεύτερος να αναλάβει επιπλέον καθήκοντα στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή που απουσιάζει και ο Γιώργος Μυλωνάκης λόγω του προβλήματος υγείας του.

Για την περίπτωση της κυρίας Σδούκου υπάρχει μία γενική ικανοποίηση για το έργο της ως εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και δεν αποκλείεται να εξεταστεί η αναβάθμιση της. Όσο για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, μία πιθανή μετακίνηση του θα σήμαινε και αλλαγή στη θέση του υπουργού Ανάπτυξης. Από τα πρόσωπα που επίσης υπάρχουν σενάρια για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει -όπως σημειώνουν και στενοί συνεργάτες του- ότι δεν είναι υπέρ των μεγάλων αλλαγών στους ανασχηματισμούς ενώ και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, εκτιμούν ότι θα γίνουν σημειακές αλλαγές. Το τι θα ισχύσει τελικά θα φανεί από τις αποφάσεις του πρωθυπουργού ο οποίος είχε βρεθεί στο Χάρβαρντ το Σαββατοκύριακο και από σήμερα θα είναι στο γραφείο του.

Τα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος

Για τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, υπό την έννοια ότι η επιλογή του προσώπου δεν αναμένεται να προκαλέσει κάποια καραμπόλα. Το πιθανότερο είναι ο πρωθυπουργός να επιλέξει κάποιον από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι θα προτιμηθεί πρόσωπο σχετικό με το αντικείμενο και μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί έως σήμερα είναι αυτά του βουλευτή Πέλλας Διονύση Σταμενίτη και του Γιώργου Κοτρωνιά.

Πως συνδέονται οι εκλογές με τον ανασχηματισμό

Στην περίπτωση που ο κ.Μαρινάκης μετακινηθεί στο Μεταφορών και στο briefing σταλεί άλλο μέλος της κυβέρνησης, η βεντάλια ενός ανασχηματισμοί αρχίζει να ανοίγει. Το εύρος του ανασχηματισμού όμως, αλλά και οι συμβολισμοί με τις επιλογές προσώπων, θα προδιαγράψουν όμως και εάν ο πρωθυπουργός πράγματι σκέφτεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο ή έχει αποφασίσει οριστικά να πάει σε κάλπες το 2027.

Όσο πιο ευρύς ο ανασχηματισμός, τόσο απομακρύνονται οι κάλπες. Δεδομένου ότι οι νέοι υπουργοί θα πρέπει να έχουν χρόνο για να μάθουν τα χαρτοφυλάκια τους και στον κ.Μητσοτάκη δεν αρέσουν οι συχνές αλλαγές στην κυβέρνηση. Ωστόσο εκ των πραγμάτων αλλαγές σε βασικά υπουργεία δεν πρόκειται να γίνουν. Ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, είναι αμετακίνητος και ως πρόεδρος του Eurogroup, αλλά και λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Για το δεύτερο λόγο θεωρούνται απίθανες αλλαγές γενικότερα στο οικονομικό επιτελείο και τα υπουργεία που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες σε ενέργεια και κόστος ζωής, καθώς και την εξωτερική και αμυντική πολιτική. Στην επικαιρότητα έχει επανέλθει πάντως ένα παλιότερο σενάριο μετακίνησης του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Μαξίμου, σε θέση υπουργού Επικρατείας με στρατηγικό ρόλο, αλλά ο υπουργός Ανάπτυξης έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακρίβεια.

Ακόμη πιο απίθανο φαίνεται το σενάριο να επέστρεφε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Μαξίμου. Πολλοί στη ΝΔ θα προτιμούσαν να φύγει από το υπουργείο Εξωτερικών ώστε να απαλειφθεί ένα βασικό σημείο κριτικής του Αντώνη Σαμαρά, που ετοιμάζεται για νέο κόμμα. Ωστόσο κάτι τέτοιο θα έδειχνε φόβο απέναντι στον Μεσσήνιο.

Τηλεοπτική συνέντευξη Μητσοτάκη

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα αλλά και για τις προτεραιότητες του και τον σχεδιασμό του για τις εκλογές αναμένεται να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Θα έχουν προηγηθεί οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό ενώ ο πρωθυπουργός πιθανότατα θα τοποθετηθεί για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η θέση του για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που ουσιαστικά προανήγγειλε ο πρώην μιλώντας σε εκδήλωση στην Κρήτη, πριν από λίγες ημέρες.

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