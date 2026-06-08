Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Με τα μαθήματα Προσανατολισμού έπεσε σήμερα (08/06) η αυλαία των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Δείτε εδώ τα θέματα της Ιστορίας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Δείτε εδώ τα θέματα της Φυσικής (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

Δείτε εδώ τα θέματα της Οικονομίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα

Τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος του Δένδια - Κατευθυνόταν στην Κύπρο