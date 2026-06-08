ΔΕΥ.08 Ιου 2026 12:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα που «έπεσαν» σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία
πανελλαδικές
clock 11:19 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με τα μαθήματα Προσανατολισμού έπεσε σήμερα (08/06) η αυλαία των Πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, μέσω των Πανελλήνιων Εξετάσεων, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Δείτε εδώ τα θέματα της Ιστορίας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

them_istoria_gel_260608.pdf (232.98 KB)

Δείτε εδώ τα θέματα της Φυσικής (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

them_fysiki_gel_260608.pdf (1.36 MB)

Δείτε εδώ τα θέματα της Οικονομίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

them_oikonomia_gel_260608.pdf (199.6 KB)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια – Αισθητός και στην Αθήνα

Τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου στο αεροσκάφος του Δένδια - Κατευθυνόταν στην Κύπρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πανελλαδικές Εξετάσεις Θέματα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis