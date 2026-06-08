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GOSSIP - LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος νιώθει αβοήθητος για πρώτη φορά
αγ
clock 11:00 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τι θα δούμε αποψε στον Άγιο Έρωτα;

Ο Παύλος γλιτώνει τελευταία στιγμή από τα χέρια του Βαζούρα. Για πρώτη φορά όμως, μέσα στο κρατητήριο και μετά από την επίσκεψη του Βεργάδη, νιώθει πως τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για αυτόν. Η Σοφία, ξαφνιάζει θετικά με τη στάση της και φαίνεται να συνειδητοποιεί την αλήθεια για τον πατέρα της. Όμως, κάτι στη συμπεριφορά της, κάνει τη Δώρα να τρομάξει. Η Χλόη πηγαίνει τα παιδιά στο σπίτι του Αργύρη, για να είναι ασφαλή από τη Σοφία. Ο Βαζούρας και ο Τάσος δέχονται να καταθέσουν εναντίον του Παύλου κι ο Νικηφόρος ελπίζει πως αυτή τη φορά, θα τον κλείσουν στη φυλακή. Κι ενώ όλοι κάνουν σχέδια εναντίον του Παύλου και η Χλόη και ο Νικόλαος κάνουν όνειρα για το μέλλον, η μοίρα τούς ετοιμάζει μια νέα δοκιμασία.

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