Aεράκης: "Όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, κάναμε με τον πατέρα μου να μιλήσουμε τρία χρόνια"

Ο Μιχάλης Αεράκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη αλλά και τον Βασίλη Μπιμπίκη.

«Με τον Βασίλη Μπισμπίκη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα – για μένα – ο Βασίλης. Είναι μια δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει. Μεγάλωσε δύσκολα και αυτή τη δυσκολία και το παρελθόν του, δε τον έχει ξεχάσει» είπε ο Μιχάλης Αεράκης για την έντονη κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Όσο για το πώς αντέδρασε ο δικός του πατέρας όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική ο ηθοποιός είπε: «Το όνειρο του πατέρα μου τότε, ήταν να γίνω επιστήμονας, ή στη χειρότερη, να διαδεχθώ τη δουλειά του που ήταν βοσκός. Όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, κάναμε να μιλήσουμε τρία χρόνια, όσο κράτησε και η δραματική σχολή. Μέναμε στο ίδιο σπίτι, αλλά δε μιλούσαμε. Μέχρι που έκανα μια σειρά στην ΕΡΤ…».

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